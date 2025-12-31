धर्मेंद्र यांच्या चित्रपटगीतांच्या मैफिलीत श्रोते मंत्रमुग्ध
पिंपरी, ता. ३१ : ‘पल पल दिल के पास’, ‘तुम जो चले गये तो’, ‘चल मेरे भाई’,‘शीशा हो या दिल हो’, ‘इतना तो याद है मुझे’, ‘जानू मेरी जान’ या गीतांना रसिक प्रेक्षकांची मिळालेली दाद तसेच दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांच्यावर चित्रित झालेल्या गीतांना मिळालेला ‘वन्स मोअर’ अशा वातावरणात ‘गाडी बुला रही है’ हा कार्यक्रम झाला.
विविध भारती म्युझिकल इव्हेंट प्रस्तुत या कार्यक्रमात धर्मेंद्र यांच्यावरील हिंदी चित्रपटगीते सादर करण्यात आली. निगडी प्राधिकरण येथील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह येथे झालेल्या या सांगीतिक कार्यक्रमाला रसिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या मैफलीस दिशा सोशल फाउंडेशनचे संस्थापक बाळासाहेब जवळकर, सचिन साठे, संतोष बाबर, साहित्यिक अशोक कोठारी, उज्ज्वला केळकर, विलास गादडे, ॲड. स्मिता शेटे, योगेश म्हस्के आदी उपस्थित होते. ललिता जगदाळे, अमृता कुलकर्णी, तुषार पिंगळे, विजय वाघमारे या अतिथी गायकांसह सतीश कापडी, अरुण सरमाने, राजेंद्र पगारे, सूर्यकांत ताम्हाणे, सीमा पोडाला, सचिन शेटे, नंदकुमार कांबळे, विनायक कदम या गायक कलाकारांनी हिंदी चित्रपटातील वैविध्यपूर्ण गीतांचे प्रभावी सादरीकरण केले.
‘हम बेवफा हरगिझ न थे’ या गीताच्या सादरीकरणापूर्वी प्रेक्षागृहातील सर्व उपस्थितांनी उभे राहून दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहिली. कार्यक्रमाचे संयोजन विनायक कदम आणि नंदकुमार कांबळे यांनी केले. सचिन शेटे यांनी विशेष सहकार्य केले. निराली मांकड यांनी मैफलीचे निवेदन केले.
