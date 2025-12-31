पिंपरीत मध्यरात्रीनंतरही अर्ज छाननी सुरू
पिंपरी, ता. ३१ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांची बुधवारी (ता. ३१) छाननी सुरू झाली. मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत छाननी पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे बहुतांश उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला होता. ३२ पैकी केवळ १२ प्रभागांतील छाननीचे काम झाले होते. यात ३८६ अर्ज वैध ठरले, तर ११ अर्ज बाद झाले.
१२८ जागांसाठी एक हजार ९९५ अर्ज दाखल झाले आहेत. ३२ प्रभागांसाठी क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय आठ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे चार प्रभागांची जबाबदारी आहे. एका प्रभागात अ, ब, क आणि ड अशा चार जागा आहेत. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी तीन वाजेपर्यंत वेळ होती. बुधवारी (ता. ३१) छाननी सुरू झाली.
शुक्रवारी (ता. २) अर्ज माघारीचा शेवटचा दिवस आहे. चिंचवडगाव प्रभाग १८ मधील ‘ड’ जागेवरील नऊ पैकी एका महिला उमेदवाराने अर्ज माघारी घेतला.
भाजप उमेदवाराला आक्षेप
पिंपरीगाव-मिलिंदनगर प्रभाग क्रमांक २१ ‘ब’ मधील भाजपचे उमेदवार गणेश रामराव ढाकणे यांचे नाव दोन मतदारयाद्यांत आहे. त्यामुळे उमेदवारी रद्द करावी, असा आक्षेप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार तसेच माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी घेतला. ढाकणे हे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हसनापूर येथे उपसरपंच आहेत. त्यांच्या पदाचा कार्यकाल २४ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपत आहे, असे वाघेरे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते. याबाबत ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय निवडणूक निर्णय अधिकारी सुप्रिया डांगे यांनी ढाकणे यांची उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार मला नाही, असे सांगून आक्षेप फेटाळला. त्यामुळे ढाकणे यांची उमेदवारी कायम आहे.
प्रभागानुसार बाद अर्ज
प्रभाग ४, ७ व २५ मधील प्रत्येकी ३ आणि प्रभाग २९ मधील दोन अर्ज बाद झाल्याची माहिती रात्री १२ पर्यंत मिळाली.
---
...म्हणून अर्ज बाद
- जात प्रमाणपत्र नाही
- अनामत रक्कम जमा नाही
- जात प्रमाणपत्र पावती नाही
- सूचक अनुमोदक मतदार यादीतील क्रमांक नाही
- उमेदवाराचे मतदार यादीत नाव नाही
- वयाची २१ वर्षे पूर्ण नाहीत
....
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.