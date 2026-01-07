अग्निशमन विभागाचा कारभार आता पेपरलेस
पिंपरी, ता. ७ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा अंतर्गत (पीएमआरडीए) येणाऱ्या नऊ तालुक्यांतील अग्निशमन विभागा संबंधित कामे जलद आणि विनाअडथळे होणार आहेत. अग्निशमन विभागाने आता ऑनलाईन सेवा सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे अर्जदारांना एका क्लिकवर चार सेवा मिळणार आहेत.
पीएमआरडीए हद्दीतील नागरिकांना सुलभ आणि कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार १९ सेवा सुविधा ऑनलाईन सुरू केल्या होत्या. त्यातच आता अग्निशमन विभागाला देखील समाविष्ट करुन घेण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यासंदर्भातील कामे आता घरसबल्या ऑनलाईन करता येणार आहेत. यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यालयापासून दूर राहणाऱ्या नागरिकांना आता हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
पहिल्या टप्प्यात विकास परवानगी विभागात बदल करण्यात आले.या विभागातील जवळपास १२ कामे हे आता ऑनलाईन स्वरुपात करण्यात आली. त्यानंतर जमीन व मालमत्ता विभागात देखील तीन सेवा ऑनलाईन आहेत. मात्र, काही तांत्रिक कारणांअभावी यातील अग्निशमन विभागाच्या सेवा या ऑनलाईन सुरू झाल्या नव्हत्या.त्यामुळे नागरिकांना या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागत होते. आता त्या देखील सेवा या ऑनलाईन सुरु झाल्या आहेत.
