नववर्षानिमित्त आयोजित चित्रपटगीतांच्या मैफलीला श्रोत्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
चित्रपटगीतांच्या मैफलीला
श्रोत्यांचा मोठा प्रतिसाद
पिंपरी, ता. १० : ‘आने से उसके’, ‘ए सनम जिसने तुम्हे’, ‘मेरे मेहबूब कयामत होगी’, ‘प्यार माँगा हैं’, ‘दिल में हो तुम’ या गीतांच्या सादरीकरणाने रसिक मंत्रमुग्ध झाले. निमित्त होते नववर्षानिमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘बच के रहना रे बाबा’ या हिंदी-मराठी चित्रपटगीतांच्या मैफलीचे.
निगडी प्राधिकरणातील ग.दि.माडगूळकर नाट्यगृहात झालेल्या या मैफलीचे आयोजन विविध भारती म्युझिकल इव्हेंटच्या वतीने करण्यात आले होते. गायिका ललिता जगदाळे, शुभांगी पवार, स्वाती भागवत, नेहा दंडवते, सुचिता शेटे-शर्मा, स्मिता उरणकर, शर्मिला डंबे, अरुण सरमाने, डॉ. किशोर वराडे, सतीश गडचे, सुधाकर बाविस्कर, पिनाक भिंगारे, दिनेश कर्वे, अनिल जंगम, नंदकुमार कांबळे विनायक कदम या गायक कलाकारांनी हिंदी-मराठी चित्रपटातील वैविध्यपूर्ण गीतांचे प्रभावी सादरीकरण केले.
मैफलीत ‘प्यार करनेवाले’ , ‘दो कदम तुम भी’, ‘फुल तुम्हे भेजा हैं’, ‘दिल की ए आरजू थी’ , ‘कोरा कागज था’, ‘वादा करले साजना’, ‘दिवाना हुआ बादल’, ‘आजकल तेरे मेरे’, ‘जाने दो जाने दो’, ‘इतना न तू मुझसे’ अशा एकाहून एक श्रवणीय गीतांना श्रोत्यांनी भरभरून दाद दिली. ‘बच के रहना रे बाबा’ या शीर्षकगीताने मैफिल उत्तरोत्तर रंगत गेली. संकल्पना नंदकुमार कांबळे यांची होती. विनायक कदम यांनी संयोजन केले. सचिन शेटे यांनी सहकार्य केले. सीमा गांधी यांनी निवेदन केले.
