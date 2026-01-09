पंधरा लाखांची रोकड पिंपळे सौदागरमध्ये जप्त
पिंपरी, ता. ९ : पिंपळे सौदागर येथील कुंजीर चौकात एका दुचाकीस्वार तरुणाच्या बॅगेत १५ लाखांची रोकड सापडली. त्यामध्ये परदेशी चलनातील दोन लाख, तर भारतीय चलनातील बारा लाख रुपयांचा समावेश आहे. सांगवी पोलिसांनी ही रोकड जप्त केली. शुक्रवारी (ता.९) सायंकाळी ही कारवाई करण्यात आली.
सांगवी ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र कोळी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांना दुचाकीबाबत संशय आला. पोलिसांनी चालकाला अडवून तपासणी केली. त्याने आपला परकीय चलनाचा व्यवसाय असल्याचा दावा केला. त्यानंतर पोलिसांनी निवडणूक विभागाच्या भरारी पथकासह परकीय चलन विभाग आणि आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले. त्यांच्या तपासणीनुसार पुढील कारवाई होईल.
