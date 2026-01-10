सांगवी वाहतूक विभागातर्फे चालकांना जनजागृती मोहीम

जुनी सांगवी, ता. १० ः सांगवी व उपनगर शहर परिसरात विविध चौक व महत्त्वाच्या ठिकाणी सांगवी पोलिस वाहतूक विभागाच्यावतीने रहदारी नियम व सुरक्षेबाबत विशेष जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत वाहतूक पोलिस, अंमलदार व वॉर्डन यांनी रिक्षा, दुचाकी व चारचाकी वाहनचालकांना वाहतुकीचे नियम समजावून सांगत नियमांचे पालन करण्याचे महत्त्व पटवून दिले.
वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या वाहनचालकांना यावेळी पुष्प देऊन त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. नियम पाळणाऱ्या नागरिकांचा सन्मान केल्यामुळे वाहनचालकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. ‘दंड नव्हे तर सन्मान’ या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे रस्ते सुरक्षेबाबत सकारात्मक संदेश पोहोचल्याचे चित्र दिसून आले.
पोलिस निरीक्षक सुदाम पाचोरकर म्हणाले, ‘‘अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कारवाईपेक्षा जनजागृती महत्त्वाची आहे. चालकांनी हेल्मेट, सीटबेल्टचा वापर करणे, सिग्नलचे पालन करणे, वेगमर्यादा पाळणे आणि मोबाईलवर बोलत वाहन न चालवणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने नियमांचे पालन केल्यास अपघातांमध्ये निश्चितच घट होईल.’’
या उपक्रमाला वाहनचालकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. अनेक चालकांनी पोलिस प्रशासनाच्या या सकारात्मक उपक्रमाचे स्वागत करत भविष्यातही वाहतूक नियम पाळण्याचा संकल्प व्यक्त केला. रस्ते सुरक्षा अभियानाच्या माध्यमातून सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि अपघातमुक्त वाहतुकीसाठी प्रशासन व नागरिक यांचा समन्वय अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
पाचोरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक राजाराम काकडे, सविता गेंगजे, जयश्री काकडे, शुभम वाट, रघुनाथ दगडे, वाहतूक वॉर्डन स्वप्नील मनसुके आदींनी उपक्रमात सहभाग घेतला.
PIM26B20812
