मराठा सेवा संघाच्या वतीने जिजाऊ जन्मोत्सवाचे आयोजन
पिंपरी, ता. १० : मराठा सेवा संघाच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मातृतीर्थ सिंदखेडराजा (जि. बुलढाणा) येथे जिजाऊंचे जन्मस्थान राजे लखुजीराव जाधव यांचा राजवाडा आणि जिजाऊ सृष्टी येथे ११ व १२ जानेवारी रोजी लाखों जिजाऊ प्रेमींच्या उपस्थितीत आंतरराष्ट्रीय जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळा संपन्न होणार आहे. या सोहळ्यात पिंपरी चिंचवड शहरातील मराठा सेवा संघ, जिजाऊ ब्रिगेड, संभाजी ब्रिगेडचे शेकडो कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष सतीश काळे यांनी दिली.
दरम्यान, मराठा सेवा संघ, जिजाऊ ब्रिगेड, संभाजी ब्रिगेड, उद्योजक कक्ष यांच्या वतीने पिंपरी चिंचवड शहरातील संत तुकारामनगर, वाल्हेकरवाडी, भोसरी येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहरातून मराठा सेवा संघासह विविध कक्षांचे शेकडो कार्यकर्ते सिंदखेडराजा येथील कार्यक्रमास उपस्थित राहणार असल्याचे मराठा सेवा संघाचे शहराध्यक्ष आबासाहेब ढवळे यांनी कळवले आहे. तसेच मातृतीर्थ सिंदखेडराजा येथील जिजाऊ जन्मोत्सवास पिंपरी चिंचवड शहरातील शिवप्रेमींनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष सतीश काळे यांनी केले आहे.
