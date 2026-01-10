आठवले यांचा शीघ्र कवितांमधून प्रचार दापोडी : प्रभाग क्रमांक ३० मधील भाजप उमेदवार संजय ऊर्फ नाना काटे, चंद्रकांता सोनकांबळे, उषा मुंढे, प्रतिभा जवळकर यांच्या प्रचारार्थ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी कोपरा सभेत संवाद साधला.
जुनी सांगवी, ता. १० : ‘आमचा प्रभाग आहे थर्टी, आम्ही राजकारण करत नाही डर्टी’, अशी आपल्या खास शैलीत शीघ्र कविता करत केंद्रीय मंत्री व रिपबिलकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी दापोडी प्रभाग क्रमांक ३० मधील कोपरा सभेत महायुतीच्या उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन शनिवारी (ता. १०) केले.
दापोडी-कासारवाडी-फुगेवाडी प्रभाग क्रमांक ३० मधील भाजप-रिपाई महायुतीचे उमेदवार संजय ऊर्फ नाना काटे, चंद्रकांता सोनकांबळे, प्रतिभा जवळकर आणि उषा मुंढे यांच्या प्रचारासाठी दापोडी येथील जनसंपर्क कार्यालयात आयोजित कार्यकर्ता संपर्क संवाद सभेत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी आपल्या खास शैलीत फटकेबाजी केली.
‘माझं शेड्यूल आहे बिझी, म्हणूनच सांगतो तुम्ही निवडून येणार इझी,’ अशा शब्दांत त्यांनी संजय ऊर्फ नाना काटे यांच्या महायुतीतील सहभागाचे स्वागत केले. ‘मला नेहमीच असे वाटे, कधीतरी आमच्या सोबत येतील काटे,’ असेही त्यांनी म्हणताच उपस्थितांमध्ये हशा पिकला.
उमेदवारांचे कौतुक करताना त्यांनी, ‘आमच्या सोबत नाही गुंडे, कारण आमच्या सोबत आहे उषा मुंढे,’ अशा यमकांद्वारे उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन केले. दापोडीतील आल्यावर प्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास सर्व उमेदवारांसह जाऊन पुष्पहार अर्पण केला.
यावेळी परशुराम वाडेकर, तानाजी काटे, सुरेश काटे, संतोष काटे, विजय केंद्रे, कैलास मते, विनायक काटे, अशोक काटे, विशाल वाळुंजकर, कैलास बनसोडे, सुनीता अडसूळ, धर्मेंद्र क्षीरसागर, कालिचरण पाटोळे, सिकंदर सूर्यवंशी, सागर फुगे, हेमंत फुगे, शोभा पगारे, अरविंद ओव्हाळ, राहुल फलके, सनी खंडागळे, प्रकाश जवळकर, कुणाल जवळकर, बाळासाहेब जवळकर आदी उपस्थित होते.
