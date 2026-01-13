‘भारत को जानो’ स्पर्धेतून भारताचे अंतरंग उलगडले ः डॉ. विजय भटकर
पिंपरी, ता. १३ ः ‘भारत को जानो’ ही केवळ स्पर्धा नसून विद्यार्थ्यांना भारताची विविधतेतील एकता व भारताचे अंतरंग जाणून घेण्याची संधी आहे. असे प्रतिपादन पद्मभूषण डॉ. विजय भटकर यांनी केले. भोसरी क्वालिटी सर्कल एक्सलन्स सभागृहात स्पर्धेचे बक्षिस वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते.
भारत विकास परिषदेतर्फे आयोजित २५ व्या ‘अखिल भारतीय भारत को जानो’ ही स्पर्धा नुकतीच पार पडली. यावेळी परिषदेचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री सुरेश जैन, क्षेत्रीय अध्यक्ष एल. आर. जाजू, मुकेश जैन, अभय चौकसी, मंजूषा गोगटे उपस्थित होते.
स्पर्धेत भारतातील १६,००० शाळांमधून २० लाख विद्यार्थांनी भाग घेतला, त्यातील प्रत्येक गटातून विजयी विद्यार्थ्यांची स्पर्धा झाली. बक्षीस वितरण सोहळ्याला भटकर, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे संचालक डॉ. नवीन कुमार, किशोर गुजर, विनोद लाठीया, चंद्रशेखर घुसे, विनोद बन्सल, श्रीनिवास चनशेट्टी, सुनीत ओक, मीनाक्षी पाटणकर, नरेंद्र पेंडसे यांची उपस्थिती होती. परिषदेच्या पश्चिम क्षेत्र पुणे, पिंपरी चिंचवड कार्यकर्त्यांचे सहकार्य लाभले.
कनिष्ठ गट विजेते:
प्रथम : हरियाना दक्षिण प्रांत, आरपीएस पब्लिक स्कूल
द्वितीय : प्रांत आसाम, गुरुकुल ग्रामर सीनियर सेकंडरी स्कूल, गुवाहाटी
तृतीय : प्रयाग प्रांत, पतंजली ऋषिकुल, प्रयागराज
वरिष्ठ गट विजेते:
प्रथम : भावना मुन्शी विद्याश्रम, त्रिपुनिथुरा
द्वितीय : सेंट मिशेल उच्च माध्यमिक विद्यालय, सटना.
तृतीय : यदुवंशी शिक्षा निकेतन सीनियर माध्यमिक विद्यालय, नरनॉल
