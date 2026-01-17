दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊनही मनोमिलनाचा अभाव
अश्विनी पवार ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १७ : पिंपरी चिंचवड शहरात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येऊनही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला या महापालिका निवडणुकीत एकही जागा मिळवता आली नाही. हे या पक्षाचे मोठे अपयश मानले जात आहे. महाविकास आघाडी की राष्ट्रवादी काँग्रेस याबाबत शेवटच्या क्षणी झालेला निर्णय, १८ जागा मिळूनही प्रबळ उमेदवार न दिल्यामुळे झालेले नुकसान, पक्षात जुन्या-नव्यांमध्ये असलेला वाद, वरिष्ठ नेत्यांनी प्रचाराकडे फिरवलेली पाठ यामुळे पक्षाला निवडणुकीत मिळालेल्या जागांवरही चांगली कामगिरी करता आली नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे स्थानिक नेते सुरुवातीपासून महाविकास आघाडीसोबतच जाणार हेच सांगत होते. पक्षाची शहरात घडी बसविण्यासाठी व जुन्या-नव्यांना एकत्र आणण्यासाठी निवडणुकीसाठी कोअर कमिटीची देखील स्थापना करण्यात आली होती. ज्यामध्ये खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आणि आमदार रोहित पवार यांना निवडणुकीसाठी प्रभारी म्हणून नेमण्यात आले होते.
शेवटच्या आठ दिवसांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार ही चर्चा सुरू झाली. मात्र; त्यावर शिक्कामोर्तब होण्यास मात्र बराच विलंब झाला. त्यानंतर दोन्ही पक्षांचा संपूर्ण कारभार अजित पवार यांनी आपल्या हातात घेतला. जागा वाटपात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला केवळ १८ जागा मिळाल्या. मात्र या सर्व जागा लढविणे देखील पक्षाला शक्य झाले नाही. १८ पैकी ४ जागांवर पक्षाने उमेदवारच दिले नाहीत. ४ उमेदवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर लढले. उरलेल्या १० जागांवर पक्षाने आपले उमेदवार दिले. त्यातल्याही ४ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत पक्षाची मैत्रीपूर्ण लढत होती.
घड्याळ्याच्या तुलनेत तुतारी मागे
जागावाटप झाल्यानंतर प्रचारामध्येही अजित पवार हे एकटेच मोठे नेते शहरात होते. पक्षाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी भोसरी विधानसभा मतदारसंघात प्रचार केला. तर त्यांची पिंपरी गावातील सभा गाजली. आमदार रोहित पवार, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, खासदार नीलेश लंके अगदी शेवटच्या काही दिवसांमध्ये प्रचारात उतरले. इतर नेते पक्षाच्या प्रचारापासून लांबच राहिले. अजित पवार यांनी भाजपच्या गेल्या ७ वर्षांच्या कारभारावर टीका केली. त्यापाठोपाठ शिंदे यांनीही अजित पवार यांची पाठराखण केली. मात्र, दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यानंतरचे शहरासाठीचे व्हीजन त्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचवता आले नाही. घड्याळाच्या प्रचारात तुतारी कुठेतरी मागे पडली. यामध्ये पक्षाचे शहराध्यक्ष तुषार कामठे, माजी नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत धर यांनी चांगली लढत दिली परंतु; त्यांनाही पराभव पत्करावा लागला.
