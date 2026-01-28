बेकायदा पार्किंगने मोठे चौक, रस्ते झाले छोटे
पिंपरी, ता. २८ ः सांगवी परिसरातील प्रमुख चौक व अंतर्गत रस्त्यांवर वाढत्या वाहनसंख्येबरोबरच बेशिस्त पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. माहेश्वरी चौक, संविधान चौक तसेच ममतानगर रस्ता, मुळा नदी किनारा रस्ता, मधुबन रस्ता, शितोळे नगर, औंधमधील रस्ते रुंद आहेत, मात्र दुतर्फा पार्किंगमुळे ते अरुंद झाले आहेत. परिणामी नागरिकांना रोजच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असून प्रवास त्रासदायक ठरत आहे.
माहेश्वरी चौकातून पिंपळे गुरव, जुनी सांगवी व दापोडीकडे जाणारा रस्ता हा अत्यंत वर्दळीचा मार्ग आहे. दिवसभर खासगी वाहने, दुचाकी, रिक्षा व मालवाहू वाहनांची सतत ये-जा सुरू असते. रस्त्याच्या दुतर्फा बेधडकपणे उभी केलेली वाहने वाहतूक पूर्णपणे अडवतात. संविधान चौकातून पिंपळे निलख व दापोडीकडे जाणारी वाहतूकही याच कारणामुळे सकाळी व रात्री त्रासदायक ठरत आहे.
रुग्णवाहिका, शालेय वाहनांना फटका
बेशिस्त पार्किंगचा सर्वाधिक फटका अत्यावश्यक सेवांना बसत आहे. अनेकदा रुग्णवाहिका वाहतूक कोंडीत अडकून राहिल्याच्या घटना घडल्या आहेत. शालेय बस, व्हॅननाही मार्ग काढणे कठीण होते. ज्येष्ठ नागरिक, व्यायामप्रेमी मंडळी यांना पदपथावरील ओपन जिमकडे व्यायामासाठी जाण्यासाठी कसरत करावी लागते.
रहिवासी संतप्त
स्थानिक रहिवाशांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रस्ते रुंद असतानाही पार्किंगमुळे अपघातांची भीती कायम असते. पादचारी, ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांना रस्ता ओलांडताना मोठा धोका पत्करावा लागतो, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करीत आहेत. अचानक ब्रेक, वळणे आणि वाहतुकीतील गोंधळामुळे किरकोळ अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे.
ममता नगर व संविधान चौक परिसरात व्यापारी दुकाने, हॉटेल्स व व्यावसायिक दुकाने मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने ग्राहक व दुकानदारांची वाहने थेट रस्त्यावर उभी केली जातात. यामुळे वाहतुकीवर अधिक ताण निर्माण होत असून रस्ता म्हणजेच पार्किंग अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.
---
संविधान चौक ते माहेश्वरी चौक व शितोळे नगर परिसरात रस्ते मोठे असूनही बेशिस्त पार्किंग मुळे येथे सकाळी व रात्री मोठी गर्दी असते.
- कुंदन गोसावी
---
सांगवी परिसरात नियमित दंडात्मक कारवाई केली जाते. रस्ते सुरक्षा अभियानांतर्गत वाहनचालकांचे प्रबोधन, जनजागृती करून परिसरातील परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
- सुदाम पाचोरकर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, वाहतूक विभाग, सांगवी
---
