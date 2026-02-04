अपघात प्रतिक्रिया
अपघाताची माहिती मिळताच ३२ जणांचे पथक रात्री साडेदहाच्या सुमारास घटनास्थळी दाखल झाले. वायुगळती रोखण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले.
- सारंग कुर्वे, सहाय्यक कमान्डट, एनडीआरएफ
मंगळवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास अपघाताची माहिती मिळाली. पुण्याकडून मुंबईकडे जाणारी वाहने तातडीने पुण्याकडे येणाऱ्या मार्गिकेवर वळवली. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- तानाजी चिखले, पोलिस अधीक्षक, महामार्ग पोलिस, रायगड
‘आयआरबी’कडून नकार
‘आयआरबी’चे मुख्य सरव्यवस्थापक कर्नल जोसवा यांनी या घटनेबद्दल आणि उपाययोजनांवर बोलण्यास नकार दिला.
