पिंपरी चिंचवड महापालिका अर्थसंकल्प
करसंकलन कामगिरी (कोटी रुपयांत)
वर्ष / संकलन
२०२२-२३ / ८१६.५५
२०२३-२४ / ९७७.५०
२०२४-२५ / ९४२.००
मिळकतकर वसुलीसाठी उपाययोजना
- बांधकाम परवानगी विभागाचे एकत्रिकरण केले आहे. त्यानुसार ऑनलाइन भोगवटापत्रक स्वाक्षरीनंतर तत्काळ मिळकतधारकास कर आकारणीची विशेष नोटीस एसएमएसद्वारे पाठवण्यात येत आहे
- थकबाकी धारकांच्या मालमत्तांवर नळजोड बंद व जप्तीची कारवाई केली आहे. जानेवारी २०२६ अखेर ७०० कोटी उत्पन्न मालमत्ता करापोटी मिळाले आहे
- २०२५-२६ मध्ये मालमत्ता कराच्या एकूण वसुलीपैकी सुमारे ७९ टक्के कर ऑनलाइन सुविधेद्वारे वसूल झाला
- २०२३-२४ मध्ये महापालिका हद्दीत सर्वंकष मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले असून ९ लाख ४३ हजार ८३५ मालमत्तांना क्रमांक दिले असून ७ लाख ६२ हजार ४८७ मालमत्तांचे ‘जिओ टॅगिंग’ केले आहे
- सर्व मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग पूर्ण झाल्यानंतर भविष्यात भौगोलिक सूचना प्रणालीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून कर आकारणी कामकाज प्रभावीपणे करता येणार आहे
- सर्वेक्षणामध्ये ३ लाख ३ हजार ५६७ नवीन मालमत्ता आढळून आल्या असून १ लाख ४५ हजार ५४२ मालमत्तांवर कर आकारणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे एकूण मागणीमध्ये ३१६ कोटींनी आणि कायमस्वरुपी मागणीमध्ये १३३ कोटींनी वाढ
- २०२५-२६ मध्ये १ लाख ९६ हजार थकबाकीदारांना टेलिकॉलिंगद्वारे संपर्क करून ३७ कोटींची वसुली केली
