हास्यविनोदाने जगणे सुसह्य होते : कोळपकर
पिंपरी, ता .४ : ‘‘आपल्या जीवनात हास्यविनोद खूप महत्त्वाचा असतो. तो आपले दुःख दूर करत नसला, तरी जगणे सुसह्य नक्कीच करतो,’’ असे विचार हास्यकवी भालचंद्र कोळपकर यांनी मांडले.
नवयुग साहित्य व शैक्षणिक मंडळ व तीर्थस्वरूप ज्येष्ठ नागरिक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने होलिकात्सव आणि धूलिवंदनाचे औचित्य साधून आयोजित केलेल्या ‘रंगात रंगुनी साऱ्या...’ या विनोदी, विडंबन कविसंमेलनात ते बोलत होते. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, ज्येष्ठ साहित्यिक अरुण बोऱ्हाडे, नवयुगचे अध्यक्ष राज अहेरराव, प्रा. तुकाराम पाटील, राजेंद्र घावटे, माधुरी ओक, तीर्थस्वरूप ज्येष्ठ नागरिक संघाचे सचिव शिरीष कुंभार यांची उपस्थिती होती.
या कविसंमेलनात रेणुका हजारे, नेहा जाधवराव, अरुण अहिवळे, जयश्री श्रीखंडे, नीला चित्रे, सुखदा टंकसाळे, देवेंद्र गावंडे, योगिता कोठेकर, ज्ञानेश्वर मोरे, प्रतिमा काळे, राधाबाई वाघमारे, सुहास घुमरे यांनी स्वरचित विनोदी आणि विडंबन कवितांचे प्रभावी सादरीकरण केले; तर संगीता सलवाजी आणि सविता इंगळे यांच्या कवितांचे सुप्रिया लिमये आणि सुभाष चव्हाण यांनी अभिवाचन केले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल साहित्यिकांची १०० पुस्तके महापालिकेने विकत घ्यावीत किंवा त्यांच्या पुस्तक प्रकाशनासाठी पंधरा हजार सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, या मागणीचा अहेरराव यांनी पुरुच्चार केला. राजेंद्र घावटे यांनी प्रास्ताविक केले.
अनिकेत गुहे, प्रा. पी. बी. शिंदे, रजनी अहेरराव, अरविंद वाडकर, शरद काणेकर, नेहा कुलकर्णी, उज्ज्वला केळकर, रमेश वाकनीस, अरुणा वाकणीस, प्रकाश ननावरे, ॲड. अंतरा देशपांडे, राजू जाधव यांनी संयोजन केले. माधुरी विधाटे यांनी कविसंमेलनाचे निवेदन केले. संपत शिंदे यांनी आभार मानले.
