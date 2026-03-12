अर्थसंकल्प उपसूचना गुलदस्तात
पिंपरी, ता. १२ ः अर्थसंकल्पीय स्थायी समिती सभा तीन वेळा तहकूब झाली आहे. बुधवारी (ता. ११) चौथ्यांदा सभा झाली. त्यात सुमारे ७० उपसूचना प्राप्त झाल्या. मात्र, त्याची माहिती देण्यास स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी नकार दिला. सोमवारी (ता. १६) विशेष सभा घेऊन उपसूचनांवर चर्चा करू नंतर माहिती देऊ, असे सांगून त्यांनी विषय टाळला.
भारतीय जनता पक्षाने महापालिकेत सत्ता स्थापन केल्यापासून आत्तापर्यंत स्थायी समितीच्या चार सभा झाल्या. पहिली सभा स्थायी समिती अध्यक्ष निवड, दुसरी सभा अर्थसंकल्प सादरीकरणाची होती. विविध विषयांवर चर्चा, विविध प्रकल्प सुचविण्यासाठीची आणि अर्थसंकल्पीय तहकूब अशा दोन सभा गेल्या आठवड्यात झाल्या होत्या. चौथी सभा बुधवारी (ता. ११) झाली. त्यात अर्थसंकल्पाबाबत उपसूचना सदस्यांकडून प्राप्त झाल्या. मात्र त्यावर चर्चा झाली नाही. शिवाय, उपसूचनांबाबत माहितीही माध्यमांना दिली नाही. नियमित साप्ताहिक बैठकीच्या विषय पत्रिकेवरील दोन विषय तहकूब ठेवून अन्य विषयांना मंजुरी दिली.
स्थायी बैठकीचा दिवस आणि वेळ बदलणार
महापालिका स्थायी समितीची साप्ताहिक बैठक दर बुधवारी होत आहे. मात्र, सप्ताहाच्या मध्यावरच बुधवार असल्याने सोईचे होत नाही. त्यामुळे स्थायी समितीची साप्ताहिक बैठक दर सोमवारी किंवा शुक्रवारी घेण्याचा विचार सुरू आहे. शिवाय, बैठकीची वेळही दुपारी दोनऐवजी सकाळी ११ वाजता ठेवण्याचे विचाराधीन आहे, हा बदल पुढील आठवड्यापासून होईल, असे सभापती अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
