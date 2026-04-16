राष्ट्रवादी नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्यांची साडेदहा कोटी वर्गीकरणाची उपसूचना

पिंपरी, ता. १६ : महापालिकेतील ‘बोगस’ उपसूचनांद्वारे ठेकेदारांची देयके काढून ५२ कोटींच्या ‘कथित’ अपहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली तब्बल १० कोटी ५० लाख रुपये वर्गीकरणाची आणखी एक ‘बोगस’ उपसूचना उघडकीस आली आहे.
स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता नसलेल्या तब्बल २० ‘बोगस’ उपसूचनांद्वारे सुमारे ७० कामांची ठेकेदारांची बिले काढून ५२ कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचा आरोप स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी गेल्या आठवड्यात केला होता. या प्रकरणी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पाच सदस्यीय चौकशी नियुक्त केली आहे. मात्र, या प्रकरणातील ‘बोगस’ उपसूचनांवर केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांनी केला होता. त्याचा मागोवा घेताना राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली तब्बल चार कोटी २० लाख रुपये वर्गीकरणाची एक ‘बोगस’ उपसूचना ‘सकाळ’च्या हाती लागली होती. त्यावरील स्वाक्षऱ्या आमच्या नसल्याचे संबंधित राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक प्रमोद कुटे व नगरसेविका अरुणा लंगोटे यांचे पती गणेश लंगोटे यांनी सांगितले होते. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच नगरसेवक यश साने व पंकज भालेकर यांच्या अनुक्रमे सूचक व अनुमोदक असलेली आणि १०.५० कोटी रुपये वर्गीकरणाची आणखी एक ‘बोगस’ उपसूचना आढळली आहे.
देहू-आळंदी रस्ता डांबरीकरणासाठी साडेपाच कोटी आणि ‘पुणे ग्रॅंड चॅलेंज टूर २०२६’ च्या अनुषंगाने वाकडमधील विनोदेवस्ती ते डी.वाय. पाटील महाविद्यालय रस्त्याची कामे करण्यासाठी पाच कोटी असे साडेदहा कोटी रुपये वर्ग करण्याची बोगस उपसूचना आहे. दरम्यान, यश साने यांनी सही केली नसल्याचे सांगितले. तर, पंकज भालेकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
