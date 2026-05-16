वाचकपत्र
फोटोसाठी नव्हे, देशासाठी काम करा!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय नेत्यांना काटकसर करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर कुणी बुलेटवर मंत्रालयात जात आहे, कुणी मेट्रोने, कुणी सायकलवर, तर कुणी बैलगाडीतून कार्यालयात पोहोचत आहेत. जनतेला मात्र प्रश्न पडला आहे की खरी काटकसर आहे की फक्त कॅमेऱ्यासमोरचा अभिनय ? एक दिवस साधेपणाचा दिखावा करून काही बदलत नाही.
कारण जनतेला माहिती आहे की अनेक ठिकाणी अजूनही सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय, भ्रष्टाचार, टक्केवारी, अनावश्यक खर्च सुरूच आहे. खरोखरच काटकसर करायची असेल तर अनावश्यक सरकारी खर्च बंद करा. भ्रष्टाचाराला आळा घाला जनतेच्या पैशाचा हिशोब पारदर्शक करा. फक्त गाडी बदलून नेता साधा होत नाही. विचार बदलला, आचरण बदलले आणि प्रामाणिकपणा आला तरच नेता मोठा ठरतो. आज जनता फोटोपेक्षा काम बघते, भाषणापेक्षा कृती बघते आणि दिखाव्यापेक्षा प्रामाणिकपणाला जास्त महत्त्व देते. देशहित आणि राष्ट्रहित हे फक्त घोषणांमध्ये नसावे. ते प्रत्येक निर्णयात, प्रत्येक खर्चात आणि प्रत्येक कृतीत दिसले पाहिजे.
- राजेश जाधव, रुपीनगर
