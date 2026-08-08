मेट्रोची कामे पूर्ण झाली असून पहिला टप्पा मेट्रो धावण्यासाठी सज्ज झाला आहे. मेट्रो सुरक्षा आयुक्तांनी सुचवलेल्या त्रुटी देखील दूर केल्या आहेत. मेट्रो सेवा सुरू होण्याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू आहे. पीएमआरडीए आयुक्तांच्या सूचनेनुसार आढावा देखील घेण्यात आला आहे. लवकरच पहिल्या टप्प्यातील मेट्रो सेवा सुरू होईल.
- रीनाज पठाण, मुख्य अभियंता, ‘पीएमआरडीए’
मेट्रो सेवा लवकर सुरू व्हावी जेणेकरून आयटीची मोठी कोंडी दूर होईल. जुलैमध्ये ही सेवा सुरू होण्याची आशा होती. ही सेवा सुरू झाल्याने वाहतूक कोंडीबरोबर अनेक समस्या दूर होतील.
- प्रदीप आचार्य, आयटी अभियंता
सर्व त्रुटी दूर
मेट्रो सेवा सुरू करण्यापूर्वी मेट्रो सुरक्षा आयुक्तांनी सुचवलेल्या सर्व त्रुटी या दूर केल्या असल्याचा दावा पीएमआरडीए प्रशासनाने केला आहे. तसेच, मेट्रो स्थानकाचा परिसर, त्याचप्रमाणे त्याला संलग्न सार्वजनिक वाहतूक सेवा देखील जलद गतीने मिळाव्या यासाठी ‘पीएमआरडीए’कडून स्वतंत्र सल्लागार कंपनी देखील नियुक्त करण्यात आली आहे.
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