हिंजवडीसह परिसरातील गावांचा पिंपरी महापालिकेत समावेश करू

पिंपरी, ता. १ : हिंजवडी, माण आणि मारुंजीसह लगतच्या सात गावांचा पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्याची पुनरुक्ती मंगळवारी (ता.१) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत एका वार्तालापप्रसंगी केली. त्यामुळे महापालिकेत कोणत्या गावांचा समावेश होणार, त्याची घोषणा आणि अंमलबजावणी केव्हा होणार, की फक्त घोषणाच राहणार याची उत्सुकता वाढली आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेलगत ‘आयटी पार्क’ म्हणून ओळखली जाणारी हिंजवडी, माण, मारुंजीसह नेरे, जांभे, सांगवडे आणि गहुंजे ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबतची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. जांबे व सांगवडे ग्रामपंचायतींनी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांना पत्र देऊन ‘‘आमच्या गावांचा महापालिकेत समावेश करावा,’’ अशी थेट मागणी केली होती. तसेच तत्कालीन पालकमंत्री दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही या ग्रामपंचायतींनी पत्र दिले होते. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, गेल्या वर्षी जोरदार पावसाने हिंजवडी परिसराची दाणादाण उडवली. यामुळे प्रशासनाचे पितळ उघडे पडले होते. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांसह जिल्हा प्रशासन, महापालिका प्रशासन, ‘पीएमआरडीए’, ‘एमआयडीसी’ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. तरीही, या वर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यामुळे हिंजवडीसह अन्य गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची चर्चा सुरू झाली. त्यात मुंबईतील एका वार्तालाप कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हिंजवडी परिसरातील समस्यांबाबत प्रश्न विचारण्यात आला, त्यावर उत्तर देताना त्यांनी हिंजवडीसह परिसरातील गावे पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याचे सुतोवाच केले.
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