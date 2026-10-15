करवसुलीत दिरंगाई केल्यास कारवाई : सांडभोर

पिंपरी, ता. १५ : ‘‘मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विभागनिहाय नियोजनबद्ध मोहीम राबवावी. नोटीस बजावूनही कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर नियमानुसार जप्तीची कारवाई करावी. करवसुलीत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल,’’ असा इशारा अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी दिला.
महापालिकेच्या करसंकलन व कर आकारणी विभागाच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. उपायुक्त सचिन पवार, प्रशासन अधिकारी रश्मी देशपांडे यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. बैठकीत थकबाकी वसुली, जप्तीची कारवाई, मालमत्ता हस्तांतरण आणि ‘सारथी’ पोर्टलवरील प्रलंबित तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला.
‘‘प्रत्येक मंडल अधिकाऱ्याने कार्यक्षेत्रातील परिस्थितीनुसार करवसुलीच्या उपाययोजनांची लेखी माहिती सादर करावी. थकबाकीदारांना कर भरण्याबाबत वारंवार अवगत करावे. तुलनेने लवकर वसुली होऊ शकणाऱ्या मालमत्तांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करावे,’’ अशा सूचना सांडभोर यांनी दिल्या.
‘‘नवीन सर्वेक्षणातील मालमत्तांची कर आकारणी वेगाने पूर्ण करावी. विविध वापरांच्या मालमत्तांची माहिती अद्ययावत ठेवावी. हस्तांतरणाची प्रकरणे आणि तक्रारींचा वेळेत निपटारा करावा. मागील पाच वर्षांच्या करसंकलनाशी तुलना करून यंदाच्या वसुलीची प्रगती तपासली जाणार आहे. यापुढे दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेण्यात येणार आहे,’’ असे सांडभोर म्हणाल्या.
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