पिंपरी, ता. १७ : सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी तरुणांकडून जिवावर बेतणारे ‘उद्योग’ केले जातात. रील आणि व्हिडिओ शूट करण्याच्या नादात काही तरुण स्वतःसह इतरांचाही जीव धोक्यात घालत असल्याचे दिसून येते. हातात फटाक्यांच्या माळा घेऊन त्या पेटवून व्हिडिओ शूट करणे, भररस्त्यात फटाके फोडणे, सुसाट वेगाने दुचाकी चालवत स्टंटबाजी करणे, वाहनांवर उभे राहून चित्रण करणे, असे प्रकार पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरात पाहायला मिळतात. काही सेकंदांच्या व्हिडिओसाठी जीव धोक्यात घालण्याचे असे प्रकार चिंतेचा विषय बनले आहेत.
सण-उत्सव आणि वाढदिवसाच्या निमित्ताने फटाक्यांचा वापर केला जातो. काही तरुणांकडून फटाक्यांच्या माळा हातात धरून त्या पेटवल्यानंतर त्यांचे व्हिडिओ शूट केले जात आहेत. दरम्यान, काही वेळा फटाके हातातच फुटण्याचा धोका असतो. चेहरा, डोळे, हात यांना गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता असते. अशावेळी परिसरातील नागरिकांनाही त्याचा फटका बसू शकतो. मात्र, याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. तसेच दुचाकीवरून भरधाव जाणे, पुढचे चाक उचलणे, एकाच चाकावर वाहन चालविणे, वाहन चालविताना हात सोडणे, वाहनावर उभे राहून व्हिडिओ तयार करणे अशा प्रकारांना काही तरुणांकडून प्राधान्य दिले जात आहे. सार्वजनिक रस्त्यांवर वाहतुकीची वर्दळ असतानाही हे प्रकार केले जातात. मागून मित्रांकडून दुसऱ्या वाहनावरून व्हिडिओ शूट केला जातो. या प्रकारात चालकाचे नियंत्रण सुटल्यास मोठा अपघात होऊ शकतो.
जिवाशी खेळ
सोशल मीडियावर एखादा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्याच प्रकाराची नक्कल करण्याचे प्रमाण वाढते. मित्रांकडून प्रोत्साहन मिळत असल्याने अनेकदा परिणामांचा विचार केला जात नाही. काही सेकंदांच्या प्रसिद्धीपेक्षा स्वतःचे आणि इतरांचे आयुष्य अधिक महत्त्वाचे असल्याचे भान तरुणांनी ठेवण्याची गरज आहे.
घटना
- आठ दिवसांपूर्वी देहूगाव येथे एका तरुणाने पेटता फटका हातात धरून जोरात गोल फिरवला. याचे मोबाईलमध्ये चित्रीकरण केले जात होते. मात्र, या फटाक्यांच्या ठिणग्या दूरपर्यंत उडून परिसरातील काही जणांना किरकोळ भाजले.
- निगडीतील लोकमान्य टिळक चौकाकडून भक्ती-शक्ती चौकाकडे जाणाऱ्या मार्गावर काही तरुण दुचाकीवर स्टंटबाजी करीत चित्रीकरण करीत होते.
सार्वजनिक रस्त्यांवर स्टंटबाजी करणे, भरधाव वाहन चालविणे आणि फटाक्यांचा धोकादायक वापर करणे यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अशा प्रकारांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर संबंधितांची ओळख पटवून पोलिसांनी तातडीने कारवाई करणे गरजेचे आहे.
- सुनील राजेभोसले, नागरिक, रहाटणी
रस्त्यावर स्टंटबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. या प्रकरणात मागील काही दिवसांत गुन्हेही दाखल झालेले आहेत. अशा प्रकारची स्टंटबाजी कुठे दिसल्यास तत्काळ पोलिसांना कळवावे, योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- सुदर्शन राठोड, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, गुन्हे शाखा, पिंपरी चिंचवड.
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