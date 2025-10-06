आनंदयात्री उपक्रमात ज्येष्ठ नागरिकांचा जल्लोष
पिंपळे गुरव, ता. ५ ः ज्येष्ठ नागरिकांनी नवउर्जेने जगावे यासाठी पिंपळे गुरव येथील निळू फुले नाट्यगृहात ऑल आयकॉनिक सिनिअर सिटीझन्स असोसिएशन्सतर्फे (आयसका) ‘आनंद यात्री’ या विशेष उपक्रमाचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये ज्येष्ठांनी विविध कार्यक्रमांचा आनंद घेत जल्लोष केला.
या कार्यक्रमाला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे सहशहर अभियंता मनोज सेठिया, ‘आयसका’च्या संचालिका शकिला शेख, समन्वयक सुनीला कविटकर, चारुलता बेलखेडे आदी उपस्थित होते.
या प्रसंगी सेठिया यांनी या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले. यावेळी ज्येष्ठ महिला व पुरुषांसाठी फॅशन शो स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. महिला गटामध्ये साधना सरपोतदार तर पुरुष गटात किशोर सरपोतदार विजेते ठरले. महिलांमध्ये द्वितीय क्रमांक रुपाली अभंग यांनी तर तृतीय क्रमांक डॉ. अनुराधा गंभीर यांनी मिळविला. तर पुरुष गटामध्ये द्वितीय क्रमांक डॉ. श्यामकांत गंभीर यांनी प्राप्त केला. एकल नृत्यामध्ये आशा क्षीरसागर यांना कथक आणि मुजरासाठी प्रथम पारितोषिक मिळाले. याशिवाय गरबा, मंगळागौर, जुनी गाणी, लावणी, फ्यूजन डान्स असे अनेक उपक्रम समाविष्ट होते. शकिला शेख यांनी प्रास्ताविकात ‘आयसका’च्या कार्याची माहिती दिली. शीतल वाघ यांनी सूत्रसंचालन केले.
