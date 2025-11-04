काटे चौकातील पेव्हिंग ब्लॉक खिळखिळे
पिंपळे गुरव, ता. ४ ः निकृष्ट दर्जाचे काम आणि पावसामुळे पिंपळे गुरवमधील एम.एस.काटे चौकातील पेव्हिंग ब्लॉक खिळखिळे झाले असून अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. चौकात डांबरीकरण केले जावे अथवा नवीन पेव्हिंग ब्लॉक बसवण्यात यावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
स्मार्ट सिटी व पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्यावतीने वाहतूक बेट परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी महत्त्वाच्या चौकांमध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी ते खिळखिळे झाले आहेत. एम.एस. काटे चौकातीलही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. काही ठिकाणी तर हे ब्लॉक निघून गेल्याने खड्डे पडले आहेत. त्याने दुचाकी वाहने घसरण्याचा धोका वाढला आहे. या रस्त्यावरून वाहतुकीची वर्दळ वाढली आहे. त्यामुळे एखादा अपघात होऊ नये, यासाठी खबरदारी म्हणून नवीन पेव्हिंग ब्लॉक बसवण्यात यावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
चौकाची पाहणी झाली असून दिवाळीच्या अगोदरच संबंधित उपअभियंतास एम.एस. काटे चौकातील पेव्हिंग ब्लॉक संदर्भात दुरुस्ती करण्यास सांगितले आहे.
- सतीश वाघमारे, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) ‘ह’ प्रभाग
खिळखिळ्या झालेल्या पेव्हिंग ब्लॉकवरून जाताना दुचाकी वाहने घसरून अनेक ज्येष्ठ नागरिक, महिला पडत आहेत. ठिकठिकाणी हे ब्लॉक उखडले आहेत. त्यामुळे रस्त्याची अवस्था दयनीय झाली आहे.
- नूतन सोनावणे, स्थानिक नागरिक
