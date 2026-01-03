पिंपळे सौदागरच्या पीएमपी थांब्यावर बेकायदा पार्किंग
पिंपळे सौदागर, ता. ३ ः पिंपळे सौदागर - काळेवाडी - रहाटणी रस्त्यावर महादेव मंदिरासमोरील पीएमपी बसथांबा सध्या खासगी दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या अतिक्रमणांमुळे प्रवाशांसाठी धोकादायक ठरत आहे. या चौकातील बसथांबा कायमच वाहनांच्या विळख्यात अडकलेला दिसून येत असून त्यामुळे रोज प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे.
या बसथांब्याच्या अवघ्या पन्नास मीटर अंतरावर पिंपरीकडे जाणारा पूल असल्याने हा रस्ता नेहमीच अत्यंत वर्दळीचा असतो. अशा परिस्थितीत अनेक वेळा खासगी दुचाकी व चारचाकी वाहने थेट बसथांब्यासमोर उभी केली जातात. काहीवेळा चारचाकी वाहने भररस्त्यातच उभी राहत असल्याने वाहतुकीत अडथळा निर्माण होतो.
बस थांबताच प्रवाशांना बस पकडण्यासाठी रस्त्यावरून धाव घ्यावी लागत असून यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. परिसरातील दुकानांमध्ये खरेदीसाठी आलेले नागरिक तसेच महादेव मंदिरात दर्शनासाठी येणारे भाविक विचार न करता बसथांब्यावरच वाहने उभी करतात. परिणामी, पीएमपी चालकांना बस थांब्यापासून दूर उभी करावी लागते. त्यामुळे प्रवाशांना बसच्या मागे धावत जावे लागते आणि अनेकदा छोटे-मोठे अपघात घडत असल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालावे, अशी जोरदार मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे. बसथांबा मोकळा ठेवून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
काय करता येईल ?
बसथांब्यावर स्पष्ट रेषांकन, सूचना फलक लावणे
वाहतूक पोलिस किंवा ट्रॅफिक वॉर्डनची नियमित नेमणूक
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून देखरेख वाढवणे
खासगी वाहनांसाठी स्वतंत्र वाहनतळाची व्यवस्था
नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई
बसथांब्याची नियमित तपासणी
दुचाकी, चारचाकी वाहनांकडून बसथांबा किंवा रस्त्यावर अडथळा निर्माण करताना आढळल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
- सुदाम पाचोरकर, पोलिस निरीक्षक, सांगवी वाहतूक शाखा
दररोज या बसथांब्यावरून प्रवास करतो. बस थांब्याजवळ दुचाकी, चारचाकी वाहने उभी असतात. त्यामुळे, बस रस्त्यावरच थांबते. बस पकडण्यासाठी रस्त्यात उतरावे लागते आणि भरधाव वाहनांमुळे जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. प्रशासनाने येथे कायमस्वरूपी कारवाई करून बसथांबा मोकळा ठेवावा.
- विकास मोरे, प्रवासी
