दुःखावर फुंकर घालण्याचे ज्ञानात सामर्थ्य ः डॉ.सबनीस
पिंपळे गुरव, ता. २१ ः ‘‘ज्ञान हे मानवी जीवनातील दुःखावर फुंकर घालणारे सामर्थ्य आहे’’, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी केले.
जुनी सांगवी येथील छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, सांगवीच्या सर्व शाखांच्यावतीने आयोजित सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक अर्थवितरण कार्यक्रमात ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे खजिनदार रामभाऊ खोडदे होते. टाटा मोटर्स क्वालिटी ग्रुपचे सरव्यवस्थापक आशिष कदम, उद्योजक संग्राम पाटील, संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे, उज्वला ढोरे, तृप्ती कांबळे, उपाध्यक्ष संजीव वाळके, सतीश साठे, सचिव तुळशीराम नवले, सातारा मित्र मंडळाचे किरण बागल, सुहास गोडसे, सूर्यकांत बरसावडे आदी उपस्थित होते.
सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजनेअंतर्गत वितरित होणारी रक्कम ही केवळ आर्थिक मदत नसून ती समाजात मूल्यांची पेरणी करणारी चळवळ असल्याचे डॉ.सबनीस यांनी नमूद केले.
या प्रसंगी सातारा मित्र मंडळाचे सचिव सोमनाथ कोरे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या राजश्री पोटे यांना विशेष गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. मुख्याध्यापक शिवाजीराव माने यांनी प्रास्ताविक केले. दत्तात्रेय जगताप यांनी आभार मानले.