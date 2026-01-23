सहा लेन रस्ता, बॅरिकेड्स ओलांडण्याची कसरत

विजय गायकवाड : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळे गुरव, ता. २३ : सांगवी फाटा येथील सहा लेनचा रस्ता ओलांडण्यासाठी पादचारी पूल किंवा भुयारी मार्ग असा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. येथील कायमस्वरुपी असलेल्या बॅरिकेड्सवरून उड्या मारत नागरिकांना रस्ता ओलांडावा लागत आहे. अनेक वर्षांपासून ही परिस्थिती आहे. पण, आता आंतरराष्ट्रीय सायकल शर्यतीवेळी नागरिकांच्या या समस्येला पुन्हा वाचा फुटली आहे.
पिंपरी चिंचवड आणि पुणे या शहरांना जोडणारा सांगवी फाटा हा सतत वर्दळीचा चौक आहे. येथे सहा लेनचा मुख्य मार्ग असून, वाहतूक नियंत्रणासाठी मध्यभागी कायमस्वरुपी लोखंडी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. मात्र, पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. दरम्यान, शुक्रवारी (ता. २३) सायकल शर्यत रस्त्याच्या एका बाजूने जाऊन दुसऱ्या बाजूने परतणार होती. त्याचा आनंद घेण्यासाठी प्रेक्षकांना रस्ता ओलांडणे आवश्यक होते. पण, पादचारी पूल किंवा भुयारी मार्ग असा कोणताही पर्याय येथे नव्हता. त्यामुळे नागरिकांनी बॅरिकेड्वर पाय ठेवून, तोल सावरत, उड्या मारून रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला जाण्याचा धोकादायक मार्ग अवलंबला.
या दरम्यान ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी तसेच कामगारांना त्रास सहन करावा लागला. काही नागरिक घसरत होते, तर काहींना वाहनांमधून रस्ता ओलांडावा लागला. अपघाताची भीती असतानाही पर्याय नसल्याने हा बॅरिकेड्सवरून उड्या माराव्या लागल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
सांगवी फाटा परिसरातून नवी सांगवी, जुनी सांगवी, पिंपळे गुरव, औंध, पिंपळे सौदागर या भागांकडे मोठ्या प्रमाणात पादचारी वर्दळ असते. बस थांबे, शाळा, रुग्णालये, बाजारपेठा जवळ असल्याने रस्ता ओलांडणे ही नागरिकांची दैनंदिन गरज झाली आहे. मात्र, कायमस्वरुपी बॅरिकेड्स आणि सुरक्षित पादचारी सुविधांचा अभाव यामुळे ही स्थिती धोक्याची ठरत आहे.
‘‘मोठ्या कार्यक्रमांवेळीच नव्हे, तर दररोज आम्हाला अशीच कसरत करावी लागते. अपघात घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का’’ असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. सांगवी फाटा येथे तातडीने पादचारी पूल किंवा भुयारी मार्ग उभारावा, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद करून सांगवी फाटा येथे भुयारी मार्ग निर्माण करण्यात येईल. नजीकच्या भविष्यामध्ये ही सुविधा सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
- विजय भोजने, कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), महापालिका
सांगवी फाटा येथे पादचारी पूल किंवा भुयारी मार्ग नसल्यामुळे आम्हाला दररोज सहा लेनचा रस्ता आणि बॅरिकेड्सवरून उड्या मारत रस्ता ओलांडावा लागतो. ही अडचण सायकल स्पर्धेवेळी अधिक तीव्र झाली. एखाद्या अपघातानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का? नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने कायमस्वरुपी उपाययोजना आवश्यक आहे.
- गणेश जाधव, स्थानिक नागरिक
