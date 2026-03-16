ऑल सीनियर सिटीझन असोसिएशनचा महिला दिन उत्साहात साजरा
पिंपळे सौदागर, ता.१६ ः पिंपळे सौदागर येथील ‘ऑल सीनियर सिटीझन असोसिएशन’च्या वतीने जागतिक महिला दिन उत्साहात करण्यात आला.
संसारामध्ये पुरुषांचा विश्वास आणि पाठिंबा मिळाला तर महिलांना समाजात प्रगती करणे अधिक सोपे होते, असे प्रतिपादन पी. के. इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्रा. डॉ. धनश्री सोनवणे यांनी केले. स्व. बाळासाहेब कुंजीर क्रीडांगणावर आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
यावेळी नगरसेविका डॉ. कुंदा भिसे, अनिता काटे, लेखिका व कवयित्री गीतांजली जोशी, गायिका भारती न्यायाधीश, पिंपरी-चिंचवड ज्येष्ठ नागरिक महासंघाच्या अध्यक्षा वृषाली मरोळ तसेच डॉ. धनश्री सोनवणे यांचा सत्कार करण्यात आला.
या प्रसंगी नगरसेवक शत्रुघ्न काटे, उन्नती सोशल फाउंडेशनचे संस्थापक संजय भिसे, चॅलेंजर पब्लिक स्कूलचे संस्थापक संदीप काटे, ऑल सीनियर सिटीझन असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. सुभाषचंद्र पवार आणि सचिव सखाराम ढाकणे यांची उपस्थिती होती.
प्रास्ताविक शकुंतला शिंदे यांनी केले. विवेकानंद लिगाडे यांनी मनोगत व्यक्त केले, तर विजया तारे यांनी उपस्थित महिलांना शुभेच्छा दिल्या. रेखा येळंमकर यांनी कविता सादर केली, तर सुरेखा पाटील यांनी महिला गीत केले.
सूत्रसंचालन निर्मला कासार यांनी केले तर भामिनी महाले यांनी आभार मानले. शोभा राजगुरे, विमल मोंढेकर, अशोक येळंमकर, सुभाष विधाते, रमेश चांडगे, अशोक कलाल आदींचे सहकार्य लाभले.
