सांगवीतील दहा गणेश मंडळे गोत्यात

पिंपळे गुरव, ता. २१ : गणेशोत्सवात सातव्या दिवसाच्या विसर्जन मिरवणुकीत ध्वनिप्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या दहा गणेश मंडळांवर सांगवी पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तर, डीजेचे साहित्यही ताब्यात घेण्यात आले आहे.
पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तांनी नऊ सप्टेंबरच्या पहाटेपासून २६ सप्टेंबरपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी उच्च क्षमतेचे डीजे, डॉल्बी साऊंड सिस्टिम व ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या साधनांच्या वापरास बंदी घातली आहे. या आदेशाची माहिती बैठकांद्वारे देऊनही २० सप्टेंबरच्या विसर्जन मिरवणुकीत ९० पैकी दहा मंडळांनी उच्च क्षमतेच्या साउंड सिस्टिमचा वापर केला. याप्रकरणी संबंधित गणेश मंडळे, डीजे मालक तसेच चालक यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केली आहे. तसेच पाच डीजे मिक्सर, तीन डीजे कन्सोल, एक लाईट कंट्रोल मशीन, ३ लॅपटॉप, स्पीकर आणि ट्रॅक्टर-ट्रॉलीसह डीजे सेट पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे.
डीजे मालक व चालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दहा मंडळांची माहिती संकलित करण्यात आली असून, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
- जितेंद्र कोळी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सांगवी पोलिस ठाणे
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