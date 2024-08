स्वातंत्र्यदिन पुरवणी

विन्स्टन चर्चिल म्हणतात...

क्रांतिकारकांच्या देहाच्या आहुत्या ज्या ज्या वेळी या स्वातंत्र्याच्या आग्निकुंडात वाहिल्या गेल्या, त्या त्या वेळेस त्याच गगन भेदी ज्वलंत अग्नितून प्रकाशली १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्याची तेजोमय सुवर्ण प्रभात!

सर विन्स्टन लिओनार्ड स्पेन्सर-चर्चिल (तत्कालीन ब्रिटीश पंतप्रधान) यांचे भारतीय स्वातंत्र्याबाबतचे विधान विचार करायला लावणारे होते. ते म्हणतात, ‘‘If Independence is granted to India, power will go to the hands of rascals, rogues, freebooters; all Indian leaders will be of low calibre and men of straw. They will have sweet tongues and silly hearts. They will fight amongst themselves for power and India will be lost in political squabbles. A day would come when even air and water would be taxed in India.’’

म्हणजेच, भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तर सत्ता बदमाश, फुकट चालवणाऱ्यांच्या हातात जाईल. सर्व भारतीय नेते कमी क्षमतेचे आणि भुसभुशीत पुरूष असतील. त्यांना गोड जीभ आणि मुर्ख हृदये असतील. सत्तेसाठी ते आपसात भांडतील आणि भारत राजकीय भांडणात हरवून जाईल. असा दिवस येईल जेव्हा भारतात हवा आणि पाण्यावरही कर लावला जाईल. याची सत्यता नागरिकांना मान्य करावीच लागेल. चारचाकी गाडी घेताना मूळ किंमत यावर कर बसतो आणि तरीही रस्त्याचा टोल म्हणून पुन्हा एक ठराविक रक्कम आपल्याला मोजावीच लागते- हे पारतंत्र्य.