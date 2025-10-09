पिंपरी-चिंचवड
जुगार प्रकरणी पाच महिलांसह ३३ जणांवर गुन्हा
पिंपरी, ता. ९ : पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या खंडणी विरोधी पथकाने नेहरूनगर येथील जुगार अड्ड्यावर छापा टाकला. या कारवाईत पोलिसांनी पाच महिलांसह ३३ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
आरोपी जुगार खेळत असल्याची माहिती पथकाला असता त्यानुसार पोलिसांनी छापा टाकून आरोपींना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून रोख रक्कम, जुगाराचे साहित्य तसेच मोबाईल असा एकूण ८१ हजार ५३० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. आरोपींमध्ये पिंपरी, भोसरी, चिखली, दिघी, पिंपळे गुरव, आळंदी, तळवडे या भागातील आरोपींचा समावेश आहे.