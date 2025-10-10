‘ती’ वाहने ताब्यात न घेतल्यास विल्हेवाट लावणार
पिंपरी, ता. १० : पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील रस्त्यावर अनधिकृतपणे सोडून दिलेली वाहने, तसेच बेवारस वाहने सार्वजनिक वाहतुकीस अडथळा ठरत असतात. त्यामुळे अशी वाहने रस्त्यावरून उचलून ती सुरक्षितस्थळी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील वाहनतळ आरक्षण क्र १/२०५ या ठिकाणी ठेवली आहेत. या ठिकाणी ही वाहने अनेक दिवसांपासून पडून असल्याने ती सडलेल्या तसेच गंजलेल्या स्थितीत आहेत. या जागेवर बेवारस वाहनांसाठी जागा अपुरी पडत आहे. दरम्यान, ही वाहने वाहन मालकांना सुपूर्द करणे अथवा मालकाने वाहन ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ केल्यास वाहनांचा स्क्रॅप करून त्या वाहनांची विल्हेवाट लावणेची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
संबंधित वाहन चालकांनी १० ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान महापालिकेच्या मोशी येथील वाहनतळ आरक्षण क्र १/२०५ या ठिकाणी भेट द्यावी. आपल्या वाहनांची खातरजमा करून त्या वाहनांसंबंधी मूळ कागदपत्र, गाडी नंबर, चेसिस नंबर, आरटीओ नंबर असे मूळ दस्तऐवज घेऊन येऊन वाहनावरील प्रलंबित दंड अदा करून वाहन घेऊन जाणे. या मुदतीनंतर संबंधित वाहनांना स्क्रॅप करून विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित वाहनांसंबंधी कोणत्याही प्रकारचा दावा तसेच तक्रार स्वीकारली जाणार नाही, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
