रस्ता न दिल्याने ‘पीएमआरडीए’ने थांबविली बांधकामे
पिंपरी, ता. १० : सदनिकाधारकांना अपेक्षित रस्त्यासह इतर महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. त्यामुळे माण (ता. मुळशी) भागातील दोन विकासकांची बांधकामे थांबविण्याचे निर्देश ‘पीएमआरडीए’ आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी गुरुवारी दिले. खाजगी सदनिकाधारकांच्या प्राप्त तक्रारीनंतर विकास परवानगी विभागाने केलेल्या स्थळ पाहणीच्या अहवालानंतर संबंधित निर्णय घेण्यात आला आहे.
काही दिवसापूर्वी पाठक रोड, माण भागातील रहिवास गृहप्रकल्पात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आम्हाला गृहप्रकल्पात येण्या-जाण्यासाठी व्यवस्थित रस्ता नसल्याच्या तक्रारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे केल्या होत्या. याची दखल घेत महानगर आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार विकास परवानगी व नियोजन विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांच्या नियंत्रणाखाली संबंधित गृहप्रकल्पांची स्थळपाहणी करण्यात आली. यानंतर संबंधित नागरिक आणि विकासकांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेत अटी शर्तीनुसार नागरिकांना गृहप्रकल्पात येण्या-जाण्यासाठी व्यवस्थित वापरण्याजोगा रस्ता उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे दोन विकासकांची बांधकामे थांबविण्यात आली आहेत. तसेच, मुळशी तालुक्यातील भुगाव येथील ‘द वन सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित’ या ठिकाणी जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याभोवती झालेल्या अतिक्रमणधारकांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचे निर्देश महानगर आयुक्त यांनी दिले आहे.
तसेच, वाघोली गट नंबर ११८५ अ आणि ब या भागातील गृहप्रकल्पाच्या रस्त्यालगत भूमिगत गटार नसल्यामुळे सांडपाणी साचून नागरी समस्या उद्भवत होत्या. त्याअनुषंगाने स्थळ पाहणी केल्यानंतर अपेक्षित नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व सोसायटी धारकांचे चटई क्षेत्र वापरून बांधकाम परवाने प्राप्त केलेल्या बांधकाम व्यवसायिकांची बांधकामे थांबवावी. संबंधित विकासकांना सुधारित बांधकाम परवानगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परिसरामध्ये पिण्याच्या पाण्याबाबत तसेच सांडपाण्याची व्यवस्था असल्याबाबत पुणे महानगर पालिकेकडून ना-हरकत प्राप्त झाल्यानंतरच समूह गृहप्रकल्पास भोगवटा प्रमाणपत्र अदा करावे, असेही निर्देश महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले.
