दिवाळी साहित्य विक्रीतून सांभाळली कुटुंबाची शिदोरी
प्रदीप लोखंडे ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १२ ः घर, संसार आणि जबाबदाऱ्या यांचा समतोल राखत स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा निर्धार केला आणि त्यातूनच उभी राहिली ‘श्री स्वामी समर्थ’ नावाचा दिवाळी साहित्य विक्रीचा छोटासा व्यवसाय. अलका डोईफोडे यांनी आपल्या मेहनतीने आणि जिद्दीने करदोडा, पूजा साहित्यासह इतर साहित्य विक्रीच्या या कार्याला व्यवसायाचे रूप दिले. दहा वर्षांपासून त्यांनी कुटुंबाची शिदोरी सांभाळली आहे. आकुर्डीतील अलका डोईफोडे यांची ही कथा.
व्यवसायाची सुरुवात त्यांनी दहा वर्षांपूर्वी केली. प्रारंभी त्यांची मुलगी व्यवसाय सांभाळायची. या वर्षी तब्बल ८० हजार रुपयांचे दिवाळी साहित्य विक्रीसाठी आणले असून, त्याचा ‘फायदा किती होईल हे सध्या सांगता येणार नाही, पण दरवर्षीचा अनुभव समाधान देतो,’ असे त्या म्हणतात. तथापि, ऑनलाइन खरेदीच्या वाढत्या प्रचलनामुळे आणि बाजारातील तीव्र स्पर्धेमुळे लघुविक्रेत्यांना मोठा फटका बसत आहे. ‘पूर्वी जसा ग्राहकांचा ओघ असायचा, तसा आता राहिला नाही. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून लोक कमी दरात साहित्य मागवतात. त्यामुळे आमच्यासारख्या विक्रेत्यांना व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागते,’ असे त्यांनी सांगितले. तरीही अलका डोईफोडे यांचा आत्मविश्वास कायम आहे. त्या म्हणतात, ‘मेहनतीवर विश्वास ठेवला की यश आपोआप मिळते. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांशी थेट संवाद आणि त्यांच्या समाधानाचे समाधानच माझ्यासाठी खरा नफा आहे.’
अधोरेखित....
- ऑनलाइन खरेदीचा विक्रेत्यांना बसतोय फटका
- पूर्वीप्रमाणे व्यवसाय वृद्धिंगत होण्यास अडथळे
- दिवाळी साहित्य विक्रीत स्पर्धा वाढली
दहा वर्षे झाली आम्ही दिवाळी साहित्य विक्रीचा व्यवसाय करत आहे. कधी फायदा तर कधी तोटा होत आहे. ऑनलाइन विक्रीमुळे सध्या फटका बसत आहे. या वर्षी मोठी गुंतवणूक केली आहे.
- अलका डोईफोडे, विक्रेत्या, आकुर्डी
५८९४१, ५८९४३
