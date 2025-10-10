इच्छुकांची महापालिकेत वर्दळ
पिंपरी, ता. १० : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेची निवडणूक ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी होणे निश्चित आहे. या पार्श्वभूमीवर अंतिम प्रभाग रचनाही जाहीर झाली आहे. आता मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण आणि आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे इच्छुकांची महापालिकेत वर्दळ वाढली आहे. आपल्या प्रभागातील छोटी-मोठी सार्वजनिक कामे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्यस भेटीगाठी घेत आग्रह धरला जात आहे.
महापालिकेची निवडणूक १३ मार्च २०२२ पासून म्हणजेच जवळपास साडेतीन वर्षांपासून रखडली आहे. सध्या प्रशासक म्हणून आयुक्त कामकाज पहात आहेत. दरम्यानच्या काळात तीन सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक होणार होती. मात्र, राज्य सरकारमध्ये बदल झाल्याने निवडणूक होऊ शकली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने १२८ जागांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग रचना केली आहे. त्या प्रभाग रचनेला नुकतीच अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे इच्छुक मंडळींनी मतदारांच्या भेटीगाठींवर भर दिला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत झालेले गोकुळाष्टमी (दहीहंडी) गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दसरा आदी सणांच्या निमित्ताने मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न इच्छुकांनी केला आहे. आता दिवाळीनिमित्त भेटीगाठींना जोर आला आहे. जनसंपर्क कार्यालये इच्छुकांनी सुरू केली आहेत. महापालिकेसह आठही क्षेत्रीय कार्यालयांत हेरझाऱ्या वाढल्या आहेत.
धोकादायक रस्ते, खड्डे, चिखल, अनियमित पाणीपुरवठा, अस्वच्छता आदी प्रश्न सोडविण्याबाबत निवेदने देण्यावर भर दिला आहे. २०१९ पासून सुरू असलेल्या दिवसाआड पाणीपुरवठा विषयही आता निवडणुकीच्या तोंडावर उपस्थित केला जात आहे. अशा प्रश्नांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन काही जण ठिय्या आंदोलन, धरणे आंदोलन करण्याचा, मोर्चा काढण्याचा व उपोषणाचा इशारा दिला जात आहे.
- दृष्टिक्षेपात इच्छुकांच्या कृती...
छोट्या छोट्या कारणांसाठी महापालिकेकडे निवेदन
मोर्चा, आंदोलन, उपोषण करण्याचा इशारा देणे
विविध कामांसाठी अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेणे
सर्व कृती करतांनाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट करणे
कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांपर्यंत पोहोचणे
