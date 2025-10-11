एस.एन.बी.पी. विधी महाविद्यालयात एक दिवसीय कार्यशाळा उत्साहात
पिंपरी, ता. ११ ः एस.एन.बी.पी. विधी महाविद्यालयात ‘संविधान आणि प्रशासकीय कायदा - उदयोन्मुख कल आणि आव्हाने’ विषयावर एक दिवसीय कार्यशाळा पार पडली. कार्यक्रमाचे उद्घाटन दीप प्रज्वलन आणि सरस्वती पूजनाने करण्यात आले. प्रास्ताविक प्रा. अभिराजी बाहुलयन यांनी केले. त्यांनी या कार्यशाळेचे मुख्य उद्दिष्ट संविधान व प्रशासकीय कायद्यातील बदलते कल, नव्या आव्हानांची ओळख आणि न्यायव्यवस्थेतील आधुनिक प्रवाह समजावून सांगितले. प्राचार्या डॉ. रोहिणी जगताप यांनी स्वागतपर भाषण केले. प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रा. उल्हास बापट उपस्थित होते. ‘संविधानातील न्यायसंगतता, शासनातील पारदर्शकता, प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि न्यायिक पुनरावलोकन’ या विषयांवर सविस्तर व्याख्यान दिले. तसेच, सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. स्वाती शिंगाटे यांनी प्रशासकीय कायदा आणि सुव्यवस्था यावर आपले विचार मांडले. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. डी. के. भोसले, अध्यक्षा डॉ. वृषाली भोसले, संचालक ॲड. डॉ. ऋतुजा भोसले उपस्थित होते. विद्यार्थी सुनील लोखंडे यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. उज्वला भारती यांनी आभार मानले.
---
