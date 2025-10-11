पावसामुळे फुलशेती हंगाम तोट्यात
सोमाटणे, ता. ११ ः पावसामुळे यावर्षी फुलशेतीचे नुकसान झाले असून खर्चही न निघाल्याने शेतकरी आणि व्यापारी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे पावसाळी फुलशेतीचे क्षेत्र घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
फुलशेती हा अल्प काळात चांगला मोबदला मिळवून देणारा व्यवसाय असल्यामुळे दरवर्षी पवनमावळातील शेतकरी पावसाळी फुलशेतीचा व्यवसाय करतात. अधिक पैसे मिळतील या उद्देशाने शेतकऱ्यांनी जास्त प्रमाणात फुलांच्या शेतीची लावणी केली होती. उत्पादन वाढणार असे अंदाज बांधत असतानाच पावसाने जोरदार सुरवात केल्याने शेतकऱ्यांचे सर्व अंदाज चुकले. पावसाने फुले भिजल्याने ऐन नवरात्रीत बाजारभाव एकदम कोसळले. विजयादशमीच्या तीन दिवसात थोडेफार पैसे मिळाले, परंतु बाकीचा सर्व हंगाम तोट्यात गेला.
सध्या झेंडूला दहा-वीस रुपये दर, शेवंती ३०-४० रुपये, आस्टर २०-३० रुपये, गुलछडी ३०-४० रुपये प्रति किलो असा कमी दर असल्याने शेतकऱ्यांनी केलेला खर्चही निघाला नाही. व्यापाऱ्यांनी नवरात्रीत फुले खरेदी करून ठेवली होती. परंतु ऐन विक्रीच्या वेळी पावसाने हजेरी लावल्याने फुले खराब झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर व्यापाऱ्यांचेही नुकसान झाले, त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी रमेश गोपाळे यांनी केली. बदलत्या हवामानाचा विचार करून पुढील वर्षी पावसाळी फुले न लावता उन्हाळी फुले लावायचे असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतल्याने फुलशेती घटणार असे मत संजुकुमार बोडके यांनी व्यक्त केले.
