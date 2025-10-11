सुदेश भोसले लाईव्ह कार्यक्रमामध्ये प्रेक्षकांचा जल्लोष
सुदेश भोसले लाइव्ह कार्यक्रमामध्ये प्रेक्षकांचा जल्लोष
- बिग बींच्या वाढदिवसानिमित्त सकाळ आयोजित संगीतसंध्येला पिंपरी चिंचवडकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पिंपरी, ता. ११ ः ‘अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी...’, ‘सारा जमाना हसीनों का दिवाना’ ... आणि ‘जवा नविन पोपट हा लागला मिटू मिटू बोलायला’ ... अशा हिंदी-मराठी गाण्यांनी साकारलेली एक अविस्मरणीय संगीतसंध्या पिंपरी चिंचवडकरांना अनुभवायला मिळाली. सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक सुदेश भोसले यांनी आपल्या बहारदार गीतांचे सादरीकरण करत प्रेक्षकांच्या गराड्यात घुसून सर्वत्र संगीतमय वातावरण निर्माण केले. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत प्रक्षकांनीही ठेका धरला. तर; भोसले यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठी व सेल्फी काढण्यासाठी प्रेक्षकांची अक्षरश झुंबड उडाली.
प्यार करते हैं जान से..., ये मेरा दिल प्यार का दीवाना...’ अशी लोकप्रिय गीते सादर करत वातावरण सुरेल केले. गायिका पल्लवी तेलगावकर यांच्या ‘जवानी जानेमन... हसीन दिलरुबा...’ या गाण्यांनी कार्यक्रम बहारदार केला.
मंचावर आल्यानंतर सुदेश भोसले यांनी आपल्या दमदार आणि भावस्पर्शी सादरीकरणाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. ‘ओ साथी रे... तेरे बीना भी क्या जीना...’ या गीताची सुरवात करताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला. त्यानंतर सादर केलेले ‘इम्तिहान हो गयी इंतजार की...’ हे भावनिक गीत आणि सहगायिका पिरीता पांडे यांच्यासोबत गायलेले ‘ये कहाँ आ गए हम...’ या युगलगीतांने प्रेक्षक भावुक झाले. प्रेक्षकांच्या फर्माइशीनंतर सादर केलेल्या ‘मेरे महबूब कयामत होगी...’ या गीताने वातावरण पुन्हा रंगतदार झाले. त्यानंतर ‘यारी है या मान मेरी यार मेरी जिंदगी..., सोनी तेरी चाल सोनी वे..., रूप है तेरा सोना सोना..., अरे दीवानों... मुझे पहचानो..., परदेसिया मेरा दिल ले लिया...’ अशा बहारदार गाण्यांच्या मालिकेने भोसले यांनी संगीत उत्सवाचा चढता क्रम गाठला. प्रेक्षकांनी व्यासपीठासमोर येऊन विविध गाण्यांवर नृत्य करत धम्माल केली.
कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रात त्यांनी ‘तेरे जैसा यार कहां..., यम्मा यम्मा...’ अशा लोकप्रिय गाण्यांनी प्रेक्षकांमध्ये ऊर्जा आणली. अखेर, ‘अभी अलविदा ना कहना...’ या गीताने रात्री संगीतसफरीचा मनमोहक शेवट केला. सुदेश भोसले यांच्या जादुई आवाजाने अमिताभ बच्चन यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची झलक प्रेक्षकांनी अनुभवली. तर; त्यांच्या प्रत्येक गाण्याला टाळ्यांचा आणि उत्स्फूर्त प्रतिसादाचा वर्षाव झाला.
वाद्यवृंदात यश भंडारे, चिंतन मोढा, हार्दिक रावल, विलास रायकर, सचिन वाघमारे, मुकेश धोत्रे, बाबा खान, सोमनाथ फाटके, असिफ इनामदार, हर्षद गणगोटे यांची साथसंगत लाभली. महेश गायकवाड यांनी निवेदन केले.
‘सकाळ’तर्फे सत्कार
सकाळ माध्यम समुहाच्या वतीने जाहिरात विभाग सर व्यवस्थापक मिलिंद भुजबळ, वितरण विभागाचे सर व्यवस्थापक रवींद्र रायकर, सहयोगी संपादक जयंत जाधव यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक रामा ग्रुपचे सेल्स अॅण्ड मार्केटिंग विभागाचे उपाध्यक्ष अजय कळसकर, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप सोसायटी चिंचवड ब्रॅंचच्या व्यवस्थापिका सुजाता बर्वे यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी रामा ग्रुपचे अॅडमीन हेड ओनकार शेंडगे, ईए प्रोक्युअरमेंट अॅण्ड अॅडमीन दिलीप छाबलाणी आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक रामा ग्रुप, सहप्रायोजक रविराज रिअॅलिटी आणि गोविंद ग्रुप, नैवेद्य थाळी हे होते.
या संगीतमय कार्यक्रमाने मी भारावून गेले. मला नृत्य करत धम्माल करता आली. हा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल ‘सकाळ’चे धन्यवाद.
- बॉबी मित्रा, प्रेक्षक
आजपर्यंत सुदेश भोसले यांना टीव्हीवर पाहिले व ऐकले होते. आज प्रत्यक्ष लाइव्ह शो पाहताना खूप आनंद होतोय. मी त्यांच्यासोबत सेल्फी देखील काढला.
- बुद्धीतेजा बोदडे, प्रेक्षक
मी सुदेश भोसले यांचा तीस वर्षापूर्वीपासूनचा फॅन आहे. त्यांनी गायलेली सर्व गाणी मी ऐकलेली आहेत. आज लाइव्ह पाहतानाचा अनुभव विलक्षण आहे. कार्यक्रम घेतल्याबद्दल ‘सकाळ’चे आभार.
- नयन भंडारी, प्रेक्षक
या शोमध्ये सुदेश भोसले यांनी आपल्या गायकीने साक्षात अमिताभ बच्चन यांना समोर उभे केले. बच्चन यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्हाला हा शो लाइव्ह पाहण्याची सकाळने संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल आभार.
रामदास जैन, प्रेक्षक
