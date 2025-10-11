पिंपरी चिंचवड महापालिका आरोग्य क्रमवारीत अव्वल
पिंपरी, ता. ११ : राज्य शासनाच्या आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने जाहीर केलेल्या जुलै व ऑगस्टमधील आरोग्य उपक्रमांच्या क्रमवारीत पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सलग पाचव्यांदा प्रथम क्रमांक पटकावला. राज्यातील २७ महापालिकांना मागे टाकत ही कामगिरी साकारण्यात आली.
जुलै महिन्यात ४४.८५, तर ऑगस्ट महिन्यात ४३.०१ गुणांसह पिंपरी चिंचवड महापालिकेने प्रथम स्थान अबाधित ठेवले. या क्रमवारीसाठी मातृत्व आरोग्य, बाल आरोग्य, लसीकरण, कुटुंब नियोजन, किशोरवयीन आरोग्य, क्षयरोग नियंत्रण, रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठरोग निर्मूलन , डेंग्यू व मलेरिया नियंत्रण, असंसर्गजन्य आजार नियंत्रण, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा मानांकन, ई-औषधी, मोफत निदान सेवा, आयुष्मान भारत-आरोग्य व आरोग्य कल्याण केंद्रे आदी उपक्रम तसेच प्रशासन व वित्तीय व्यवस्थापन हे निकष होते.
क्रमवारीतील अव्वल क्रमांक हा कार्यसंस्कृती आणि आरोग्य सेवेकडे पाहण्याच्या आमच्या दृष्टिकोनाला पावती आहे. नागरिकाभिमुख धोरणे, सातत्यपूर्ण तपासणी, लसीकरण, महिला आणि बालकांचे आरोग्य, संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य रोगांवर नियंत्रण अशा उपक्रमांवर आम्ही सातत्याने लक्ष केंद्रित केले आहे.
- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका
वैद्यकीय विभागाने अलीकडे तब्बल पाच वेळा राज्यस्तरावर पहिला क्रमांक पटकावला आहे. ही कामगिरी शहरातील प्रत्येकासाठी अभिमानाची आहे. आगामी काळात आणखी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून ही आघाडी टिकवून ठेवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
- डॉ. लक्ष्मण गोफणे, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, पिंपरी चिंचवड महापालिका
