पिंपरी-चिंचवड
गहुंजे येथे पवना नदीत बुडून तरुणाचा मृत्यू
सोमाटणे, ता. १२ ः मित्राबरोबर पोहण्यासाठी गेलेल्या तरुणाचा गहुंजे येथे पवना नदीत बुडून मृत्यू झाला.
रोहन रॉय (वय २० रा. देहूरोड) असे तरुणाचे नाव आहे. शिरगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रोहन हा त्याच्या मित्राबरोबर पोहण्यासाठी नदीवर गेला होता, पोहत असताना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने तो खोल पाण्यात बुडाला. मित्राने वाचवण्याचा प्रयत्न केला परंतु, तो अपयशी ठरला. पोलिसांनी वन्यजीव रक्षक संस्थेच्या मदतीने तीन तासाच्या प्रयत्नाने तरुणाचा मृतदेह पाण्याबाहेर काढला.