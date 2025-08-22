पिंपरी-चिंचवड
तीन आरोपींकडून तीन पिस्तूले जप्त
पिंपरी, ता. २२ : पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी वेगवेगळ्या कारवायांत तीन आरोपींकडून तीन पिस्तूले जप्त केली.
रावेत पोलिसांनी नवीन बीआरटी रोड येथे केलेल्या कारवाईत संदीप रामदुलारे कुमार (वय २२, रा. गायकवाडनगर, पुनावळे, मूळ- उत्तरप्रदेश) याला अटक केली. त्याच्याकडून ५० हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल आणि एक काडतूस जप्त केले. तर वाकडमधील फिनिक्स मॉल ते वाघमारे वीटभट्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर वाकड पोलिसांनी नागेश भंडारी (वय २२, रा. म्हातोबानगर, वाकड) याला अटक केली. त्याच्याकडून ५० हजार रुपयांचे एक पिस्तूल आणि एक काडतूस जप्त केले. चिंचवडमधील लिंकरोड स्मशानभूमी परिसरात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत महेश इंगवले (वय २२, रा. तालेरा रुग्णालयाजवळ, चिंचवड) याला अटक केली. या आरोपीकडून ५२ हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल आणि दोन काडतूस जप्त केले.