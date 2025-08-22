कुटुंबांच्या साक्षीने उद्या वृक्षारोपण
पिंपरी, ता. २२ : जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या ‘‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। पक्षी ही सुस्वरे आळविती।।’’ या अभंगातील विचारांना अनुसरून आणि समाजिक उत्तरदायित्व म्हणून ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि यशदा रिॲल्टी यांच्यातर्फे वृक्षारोपण मोहीम आयोजित केली आहे. मुंबई-पुणे महामार्गालगत निगडीतील भक्तीशक्ती चौकापासून हाकेच्या अंतरावर रविवारी (ता. २४) सकाळी नऊ ते अकरा या वेळेत ‘माय ट्री-मैत्री’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
संतांनी आपल्याला दिलेला वारसा जपण्यासाठी ‘माय ट्री-मैत्री’ वृक्षारोपण मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत आपण लावलेले प्रत्येक झाड निःस्वार्थीपणे व उज्ज्वल भविष्यासाठी आपली वचनबद्धता दर्शविणारे असेल. पृथ्वीचे संगोपन आणि भावी पिढ्यांसाठी शाश्वततेचा वारसा निर्माण करण्याबद्दल हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
तयारी पूर्ण
- वृक्षारोपणासाठी नियोजित जागेवर खड्डे खोदून तयार
- वेगवेगळ्या देशी वृक्षांची रोपे तयार
- वृक्षारोपणानंतर खत, पाणी आणि मातीची व्यवस्था
- पुढील तीन वर्षे झाडांना ठिबकद्वारे पाणी देण्यासाठी तळे तयार
- वृक्षारोपणासाठी आल्यानंतर नागरिकांनी नोंदणी करवी
- सहभागींना टी-शर्ट, क्रमांक व रोप मिळेल
- वृक्षारोपणासाठी सेल्फी पॉइंट
वृक्षारोपण-संवर्धनाचा वसा
‘यशदा रिॲल्टी’ हे बांधकाम क्षेत्रातील नामांकित नाव आहे. ग्राहकांना परवडतील असे गृहप्रकल्प उभारून त्यांच्या स्वप्नातील घरे उपलब्ध करून द्यायचे, हा त्यांचा प्रमुख उद्देश असला तरी, निसर्गाचे व समाजाचे आपण काही तरी देणे लागतो, या भावनेतून ‘वृक्षारोपण आणि संवर्धनाचा’ वसा त्यांनी घेतला आहे. ‘सकाळ’ माध्यम समूहाची साथ त्यांना लाभली आहे. ‘एक सदनिका, एक झाड’ अर्थात ‘एक कुटुंब, एक झाड’ अशी ही संकल्पना आहे.
तीन वर्षे राखणार निगा
केवळ वृक्षारोपण करायचे नसून, पुढील तीन वर्षे त्याचे संगोपन व संवर्धनही केले जाणार आहे. त्यासाठी नैसर्गिक खत, पाण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. जनावरांपासून संरक्षणासाठी प्रत्येक रोपाची निगा राखली जाणार आहे. ‘यशदा रिॲल्टी’च्या ग्राहकांच्या हस्ते त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत वृक्षारोपण केले जाणार आहे. सुमारे दोन हजार झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट आहे. शिवाय, यापूर्वी विक्री केलेल्या सदनिकाधारकांच्या हस्तेही वृक्षारोपण केले जाणार आहे.
काय? कधी? केव्हा?
काय? : ‘MyTree-मैत्री’ वृक्षारोपण व संवर्धनाचा संकल्प
कधी? : रविवार, २४ ऑगस्ट २०२५
केव्हा? : सकाळी ९ ते ११
अधिक माहितीसाठी संपर्क : अक्षय - ९५६१३१४६७९
