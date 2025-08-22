पिंपरी-चिंचवडची प्रभाग रचना २०१७ प्रमाणेच
पिंपरी, ता. २२ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना नकाशांसह शुक्रवारी (ता. २२) जाहीर झाली. त्यानुसार ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. सर्व प्रभाग चार सदस्यांचे असतील. प्रभाग रचना २०१७ प्रमाणेच असून प्रत्येक प्रभागांतील लोकसंख्या मात्र वाढलेली आहे.
महापालिकेची निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. त्याची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली. कोरोना प्रतिबंधक नियम, राज्यातील बदलत्या घडामोडी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण अशा कारणांमुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. परिणामी, १४ मार्च २०२२ पासून महापालिकेवर प्रशासक कारभार पाहत आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचा आदेश एप्रिलमध्ये दिला होता. त्यानंतर चार सदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार प्रभाग रचना तयार करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेच्या निवडणूक विभागाला दिला होता. त्याप्रमाणे प्रशासनाने प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करून राज्य नगरविकास विभागाला सादर केला होता. नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी तो शुक्रवारी जाहीर केला आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना नक्की कशी असेल? याची प्रतीक्षा संपली आहे. मात्र, त्यावर हरकती व सूचना चार सप्टेंबरपर्यंत मागवल्या आहेत. त्यावर सुनावणी होऊन नियोजित वेळापत्रकानुसार अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होईल. दरम्यान, कोरोना प्रतिबंधक नियमांमुळे २०२१ मध्ये अपेक्षित असलेली जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीसाठी २०११ ची पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या ग्राह्य धरण्यात आली आहे.
शहराची लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार)
एकूण : १७,२७,६९२
अनुसूचित जाती : २,७३,८१०
अनुसूचित जमाती : ३६,५३५
सर्वाधिक लोकसंख्येचा प्रभाग क्रमांक ९ : नेहरूनगर, मासुळकर कॉलनी : लोकसंख्या ५९,३९०
सर्वांत कमी लोकसंख्येचा प्रभाग क्रमांक ५ : सॅंडविक कॉलनी, भोसरी : लोकसंख्या ४९,०४९
सर्वाधिक अनुसूचित जाती लोकसंख्येचा प्रभाग १३ : यमुनानगर निगडी : लोकसंख्या १५,७७०
सर्वांत कमी अनुसूचित जाती लोकसंख्येचा प्रभाग १५ : निगडी प्राधिकरण : लोकसंख्या ३,३९१
सर्वाधिक अनुसूचित जमाती लोकसंख्येचा प्रभाग ४ : दिघी-बोपखेल : लोकसंख्या ४,२८६
सर्वांत कमी अनुसूचित जमाती लोकसंख्येचा प्रभाग १९ : एम्पायर इस्टेट चिंचवड स्टेशन : लोकसंख्या ३८९
---
प्रभाग क्र. - एकूण लोकसंख्या - अनुसूचित जाती
१ - ५७,१४९ - ७,७५९ - ७५१
२ - ५७,६९४ - ७,५३४ - ८२२
३ - ५१,६२८ - ६,८२८ - १,०७५
४ - ५५,५३९ - ७,७९७ - ४,२८६
५ - ४९,०४९ - ५,४३७ - १,२१४
६ - ५३,१२० - ४,७०० - १,८००
७ - ५३,०६७ - ४,६८३ - ८२८
८ - ५०,१६७ - ७,१९१ - १,०९०
९ - ५९,३९० - ११,६६३ - ६१०
१० - ५५,६९९ - ९,२९१ - ८६०
११ - ५२,८७८ - ९,९६३ - ८६५
१२ - ५७,३१३ - ६,८०६ - १,२६०
१३ - ५५,०७४ - १५,७७० - ७०५
१४ - ५६,४२७ - ५,३९१ - ५९५
१५ - ५१,८५६ - ३,३९२ - ४५७
१६ - ५९,३३० - १०,३३७ - १,८६४
१७ - ५९,०८९ - ७,८८९ - ८५७
१८ - ५५०१२ - ४,०७१ - ४४६
१९ - ५४,७६९ - २१,५८७ - ३८९
२० - ५३,५४९ - ११,१९८ - ९३२
२१ - ५६,८०० - ९,६७४ - ५२१
२२ - ५८,७१० - ७,३३३ - ६३३
२३ - ४९,८४८ - ११,१३८ - ७१३
२४ - ५०,२४३ - ७,०४७ - ७१९
२५ - ४९,९६४ - १०,७७० - १,१०५
२६ - ४९,८४७ - ७,१७२ - १,२१४
२७ - ५०,३२१ - ८,१२८ - ६९८
२८ - ५१,५५० - ५,५३७ - ६६२
२९ - ४९,१४६ - ८,०४५ - ३,३५६
३० - ५७,००४ - १३,०५६- १,९१२
३१ - ५१,८४९ - ७,५५४ - १,५५८
३२ - ५४,६१४ - ९,०६९ - १,७३८
-----------------
