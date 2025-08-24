पिंपरी-चिंचवड
आजचे कार्यक्रम
लोकशाहीर वामनदादा यांच्या जयंतीनिमित्त लोकशाहीर वामनदादा कर्डक पुरस्कार वितरण सोहळा व प्रबोधनात्मक शाहिरी जलसा : भीमशक्ती सामाजिक संघटना पिंपरी-चिंचवड शहर यांच्यावतीने आयोजन : वेळ - सायंकाळी ५.२५ वा., स्थळ - सावित्रीबाई फुले सभागृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, पिंपरी.
----------------------
अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस (दारू सोडवा मोफत)
- प्रतिबिंब समूह : सावित्रीबाई फुले इंग्लिश मीडियम शाळा, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, आळंदी रोड, नागेश्वर मंदिराशेजारी, मोशी, संपर्क : ७३८५४९९६१५, वेळ -सायंकाळी ७.०० वा.
- नवजीवन समूह : आर.सी. चर्च, स्टेशन रोड, गोकुळ हॉटेलजवळ, पिंपरी, संपर्क : ८८८८१२८८८३, वेळ -सायंकाळी ७.३० वा.