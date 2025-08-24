बसच्या धडकेत एकाचा मृत्यू
पिंपरी : सुसगाव येथे खासगी बसने दिलेल्या धडकेत एकाचा मृत्यू झाला.
गणेश कांबळे (रा. सुसगाव, मुळशी) असे या अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. या प्रकरणी कोमल कांबळे (रा. सुस, मुळशी) यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार स्कूल बसचालक नवनाथ राजगुरू (वय ३५, रा. पौड, मुळशी) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादी यांचे पती गणेश हे कामासाठी बाहेर गेले होते. त्यावेळी तीर्थ अवेला सोसायटी समोरील वाहनतळातून आरोपीने बस बाहेर काढत असताना त्यांना धडक दिली. यामध्ये गंभीर जखमी झाल्याने गणेश यांचा मृत्यू झाला.
गुंतवणुकीच्या नावाखाली ३३ लाखांची फसवणूक
पिंपरी : शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीवर जादा पैसे मिळण्याचे आमिष दाखवून हिंजवडी येथे एकाची ३३ लाखांची फसवणूक करण्यात आली.
या प्रकरणी दर्पण राव (रा. मारुंजी हिंजवडी लिंक रस्ता, हिंजवडी) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी फिर्यादीला शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीवर जादा पैसे मिळण्याचे आमिष दाखवले. त्यांना वेगवेगळ्या बँक खात्यावर पैसे गुंतविण्यास सांगितले. फिर्यादीने पैसे परत मागितले असता आरोपीने आणखी पैशांची मागणी केली. यामध्ये फिर्यादीची ३३ लाख ७३ हजार २८० रुपयांची फसवणूक केली.
तडीपार गुंडाकडून पिस्तूल जप्त
पिंपरी : जिल्ह्यातून तडीपार केलेले असतानाही शहरात आलेल्या गुंडाकडून एक पिस्तूल व एक काडतूस जप्त करण्यात आले. ही कारवाई बावधन येथील ओंकार उद्यान पूल ते चांदणी चौक या मार्गावर करण्यात आली. राहुल ऊर्फ सोन्या ढगे (वय २५, रा. पारखे वस्ती, सुसगाव, मुळशी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. ढगे याला पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी सहा महिन्यांसाठी पुणे जिल्ह्यातून तडीपार केले आहे. तरीही तो हद्दीत आल्याची माहिती बावधन पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून पन्नास हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल व एक काडतूस सापडले.
