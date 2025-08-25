पूजा साहित्य खरेदीसाठी बाजारात गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २५ ः गणपतीच्या पूजेसाठी लागणाऱ्या साहित्याची खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेत नागरिकांची लगबग सुरू आहे. उद्या (ता. २६) हरितालिका तीज साजरी केली जाणार आहे. हरितालिकेच्या पूजेसाठी लागणारी पत्री, नागवेलीची पाने, पाच फळे, दूर्वा जुडी आदी खरेदीसाठी महिलांची गर्दी जास्त होती.
गणेशोत्सव बुधवारपासून (ता. २७) सुरवात होत आहे. लाडक्या गणपतीचे आगमन होणार असल्याने सर्वत्र आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी हरितालिकेचे पूजन केले जाते. हरितालिकेच्या मनमोहक मूर्तीही महिलांनी खरेदी केल्या. तुळस, सुपारी, पाने, देवीच्या ओटीसाठी लागणारे साहित्य खरेदी करण्यात आले. बाजारपेठेत हरितालिकेच्या मूर्तींबरोबरच पूजेसाठी शंकराची वाळूची पिंड करतात. त्यासाठी विक्रेत्यांनी वाळूची पाकिटेही विकायला आणली होती. हरितालिकेची मूर्ती, पत्री, वाळू आणि इतर आवश्यक साहित्य असा एकत्र संच दुकानदारांनी २२० ते २५० रुपयांत उपलब्ध केले होते. दोन हरितालिका आणि शंकराची पिंड अशा वेगवेगळ्या मूर्तींची किंमत प्रत्येकी ५० ते १०० रुपये होती. त्याचबरोबर मूर्तीचा दर्जा व आकारानुसार किंमत वेगवेगळी होती.
----------
फुलांचे दर वधारले
गणेशोत्सवात फुलांना मोठी मागणी असते. भाविक गणपतीला विविध फुलांचे हार घालतात. यंदा फुलांचे दर वाढले आहेत. फूलबाजारात सोमवारी (ता. २५) झेंडू ८० ते १२०, शेवंती १५० ते ४००, गुलछडी ७०० ते १०००, गुलाब २५०, अष्टर ३०० रुपये किलो होता.
--------------
पूजा साहित्याचे दर
हरितालिका मुर्ती ः २०-५० रुपये
दूर्वा जुडी ः १०-१५ रुपये
केळीचे खुंट ः ५० रुपये,
पत्री ः २० रुपये
नागवेलीची २५ पाने ः २० रुपये
पाच फळे ः ५० रुपये
नारळ ः ३५ रुपये
केवड्याचे एक फूल ः ३०-४० रुपये
------------
पावसामुळे फुलांचे बरेच नुकसान झाले आहे. मागील आठवड्याच्या तुलनेत दर वाढले आहेत. गणेशोत्सवात फुलांचे दर चढेच राहण्याची शक्यता आहे.
- गणेश आहेर, फुलविक्रेते
-----
