तालेरा रूग्णालयात ‘एनआयसीयू’ सुरूच नाही
पिंपरी, ता. २० : चिंचवड येथील तालेरा रूग्णालयात सहा महिन्यांपूर्वी नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग (एनआयसीयू) तयार करण्यात आला. अत्याधुनिक सुविधा व आवश्यक इनक्यूबेटर असूनही हा विभाग अद्याप कार्यान्वित झालेला नाही. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना खासगी रुग्णालयांत जाणे भाग पडत आहे.
आरोग्य प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही हा विभाग सुरू होत नसल्याने स्थानिक नागरिक त्रस्त झाले आहेत. सरकारी रुग्णालयांत पुरेशी सुविधा नसल्याने अनेक पालकांना खासगी रुग्णालयांत जावे लागले. तेथे खर्च वाढतो. सामान्य कुटुंबांना लाखो रुपयांचा खर्च पेलणे शक्य नसते.
‘वायसीएम’वर ताण, प्रतिक्षा
शहरातील सध्या ‘एनआयसीयू’ विभाग वायसीएम रूग्णालयात आहे. भोसरी व थेरगाव येथील रुग्णालयांतील ‘एनआयसीयू’ फक्त अर्धवेळ (दुपारी १ वाजेपर्यंत) सुरू असतात. परिणामी ‘वायसीएम’वर ताण येतो. तेथे नवजात शिशूला दाखल करण्यासाठी नातेवाइकांना आठ ते दहा दिवस प्रतीक्षा करावी लागते.
पिंपरी-चिंचवडसारख्या सुमारे ३० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहराला जास्त पालिकेच्या रुग्णालयात ‘एनआयसीयू’ची सुसज्ज सुविधा गरजेची आहे. त्यामुळे पालिकेने हा विभाग लवकरात लवकर कार्यान्वित करावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
प्रशासनाकडून अपेक्षा
तालेरा रुग्णालयात ‘एनआयसीयू’सुरू करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक मंजुरी, कर्मचारी व डॉक्टरांची नेमणूक प्रलंबित असल्याचे समजते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने यात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. आरोग्य विभागाने ठोस पावले न उचलल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
नवजात शिशूंच्या आरोग्याच्या समस्या सुरूच असतात. बऱ्याचदा त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागते, मात्र तालेरामध्ये सुविधा उपलब्ध नसल्याने आम्ही बाळाला खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यामुळे मोठा खर्च सोसावा लागला.
- पंकज जगताप, चिंचवड
कोट :
तालेरा रूग्णालयातील ‘एनआयसीयू’ विभाग लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वायसीएम रूग्णालयावरील ताण कमी होणार आहे. तसेच परिसरातील गरजूंना याचा लाभ घेता येईल.
डॉ. अभयचंद्र दादेवार, अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकिय अधिकारी
