पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती रंगविण्याचा अनोखा उपक्रम
पिंपरी, ता. २६ ः पुणे हातकागद संस्था आणि पूर्णम इकोव्हीजन यांच्या सहकार्याने हारबिंजर ग्रुप तर्फे पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती रंगविण्याची कार्यशाळा पार पडली. उपक्रमात ५० पेक्षा अधिक कुटुंबांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
कार्यशाळेत सर्व सहभागी सदस्यांना पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारण्याची आणि प्लास्टिक व इतर घातक पदार्थांचा वापर टाळण्याची शपथ देण्यात आली. तसेच ८० टक्के कागदाच्या लगद्याचा आणि २० टक्के शाडू मातीचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या मूर्ती रंगविण्यात आल्या. लहान मुले आणि त्यांचे पालक मूर्ती रंगविण्याचा आनंद घेतला. उपक्रमाच्या माध्यमातून पर्यावरण रक्षणाचा संदेश कर्मचाऱ्यांपर्यंत व त्यांच्या कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी अशा प्रकारचे उपक्रम महत्त्वाचे असल्याचे ग्रुपचे संचालक अधिराज गाडगीळ यांनी सांगितले.
