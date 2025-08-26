कौशल्यम लाइटहाऊसमध्ये यशस्वी विद्यार्थ्यांचा गौरव
पिंपरी, ता. २६ ः ‘‘कौशल्य हे फक्त नोकरी मिळविण्याचे साधन नाही, तर आत्मनिर्भरतेचा ठोस पाया आहे. प्रशिक्षणाद्वारे तरुणाईत आत्मविश्वास वाढतो, रोजगाराच्या नवनव्या संधी निर्माण होतात आणि उद्योजकतेची दालने खुली होतात,’’ असे प्रतिपादन महापालिकेचे मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी नीळकंठ पोमण यांनी केले.
महापालिका आणि लाइटहाऊस कम्युनिटीज फाउंडेशन यांच्या ‘कौशल्यम’ लाइटहाऊस प्रकल्पांतर्गत प्रशिक्षणार्थिंच्या गौरव समारंभात पोमण बोलत होते. नगरसचिव मुकेश कोळप, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक, सीएसआर मुख्य सल्लागार विजय वावरे, लाइटहाऊसचे समन्वयक लखन रोकडे उपस्थित होते.
लाइटहाऊसतर्फे ‘कौशल्यम’ उपक्रमाच्या माध्यमातून शहरातील तरुणाईसाठी संवादकला, तंत्रज्ञान, उद्योजकता, सेवा उद्योग अशा विविध क्षेत्रातील अभ्यासक्रम आयोजित केले जातात. अनेकांना रोजगार मिळाला असून, स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप केले. यशस्वी विद्यार्थ्यांनी स्वतःची यशोगाथा मांडली. पोमण म्हणाले, ‘‘शहरातील तरुणाईला संधी दिल्यास ते समाजातील सकारात्मक बदलाचे मोठे वाहक ठरू शकतात. समाज विकास विभाग व लाइटहाऊस कम्युनिटीज फाउंडेशन ‘कौशल्यम’ हा प्रकल्प शहरातील युवकांना एक दिशा देण्याचे काम करीत आहे.’’
‘‘पिंपरी-चिंचवड महापालिका समाज विकास विभाग आणि लाइटहाऊस कम्युनिटीज फाउंडेशन यांच्यामुळे ‘कौशल्यम’ उपक्रमातून शहरातील तरुणाई अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी सज्ज होत आहे. हा उपक्रम शहरातील प्रत्येक तरुणापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार आहे.
- ममता शिंदे, उपायुक्त, महापालिका
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.