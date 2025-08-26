विद्यार्थ्यांनी साकारल्या पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती
पिंपरी, ता. २६ : गणरायाचा जयघोष करीत बालचमू मूर्ती घडविण्यात दंग झाले होते. निमित्त होते ‘सकाळ एनआयई’ आयोजित पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनविणे कार्यशाळेचे !
सकाळ माध्यम समूहाच्या ‘सकाळ एनआयई’तर्फे राबविण्यात आलेल्या कार्यशाळेला सिद्धिविनायक ग्रुप, पुणे व पिंपरी येथील इंद्रिया ज्वेलर्स यांचे विशेष सहकार्य लाभले. शालेय विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांना वाव देण्यासह पर्यावरणविषयक जाणीवा समृद्ध करणे हे कार्यशाळेचे उद्देश होते. गेल्या पंधरा वर्षांपासून हा उपक्रम राबविला जात आहे. कार्यशाळेत शंभरपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. विद्यार्थ्यांनी गणपतीसाठी मोदक, उंदिरमामा तसेच विविध आभूषणेही साकारली.
कार्यशाळेत हिंदुस्थान ॲन्टिबायोटिक्स स्कूल पिंपरी व परिसरातील शाळांमधील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यावेळी इंद्रिया ज्वेलर्सचे पिंपरी शाखा व्यवस्थापक कौशिक साहा, एच. ए. विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका दर्शना कोरके, डॉ. ज्ञानोबा गयाळ, राजू गायकवाड, कलाशिक्षक रमेश गाढवे उपस्थित होते.
अनिकेत कर्पे यांनी विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकासह गणेशमूर्ती बनविण्यास शिकविले. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन साहा यांनी केले. पहिल्यांदा गणेशमूर्ती साकारायला मिळाल्याचे आनंद झाल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी दिल्या. साहा व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या यांचे हस्ते विद्यार्थ्यांना प्रशस्तिपत्रके देण्यात आली.
----
सकाळ एनआयई या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळत असून या उपक्रमाच्या माध्यमातून खऱ्या या अर्थाने स्वनिर्मितीचा आनंद प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळाला. त्यांच्यातील कल्पनाशक्तीला वाव मिळाल्याने विद्यार्थी अधिक आनंदित आहेत.
- दर्शना कोरके, मुख्याध्यापिका, एच.ए. विद्यालय, पिंपरी
......
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.