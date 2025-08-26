फुले, हार, दूर्वा खरेदीला गर्दी
पिंपरी, ता. २६ ः गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी मंगळवारी (ता. २६) पिंपरी फूलबाजारात फुले, हार, दूर्वा खरेदीसाठी गर्दी केली होती. राज्यातील विविध भागात झालेल्या पावसामुळे फुलांच्या बांगाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. परिणामी, फुलांच्या भावात वाढ झाली आहे. दोनच दिवसांत फुलांचे भाव ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढले. फूलबाजारात मंगळवारी झेंडू ८० ते १५०, शेवंती ३५०, गुलछडी १,६००, गुलाब ३००, ॲष्टर २५० रुपये किलो होता.
गणेशोत्सवाला आजपासून सुरुवात होणार असल्याने नागरिकांना मंगळवारीच बाजारात साहित्य खरेदीसाठी गर्दी केली होती. गणपतीच्या प्राणप्रतिष्ठेसाठी लागणाऱ्या केवड्याचे फूल, पाच पानांची पत्री, नागवेलीची पाने, पाच फळे, दूर्वा जुडी आदी पूजा साहित्य खरेदी करताना दिसून आले. फुलांच्या किमतींबरोबरच हारांचे भावही तेजीत आहेत. बाजारात झेंडूच्या फुलांच्या हाराची किंमत ३० ते ५०० रुपये, तर गुलछडीच्या फुलांचा हार १०० ते १२००, लीलीच्या फुलांचा हार १०० ते १००० रुपये आहे.
झेंडू, शेवंती, गुलछडीचे दर
दोन दिवसांपूर्वी किरकोळ बाजारात ३० ते ५० रुपये किलो असलेला झेंडू शुक्रवारी ८० ते १५० रुपयांवर गेला होता. बाजारात झेंडू ८० ते १५० रुपये, कलकत्ता झेंडू ८० ते १००, सफेद शेवंती २०० ते ४००, ॲष्टर १५० ते २५०, पिवळी शेवंती ३०० ते ४००, गुलछडी १००० ते १६००, पर्पल शेवंती १५० ते २५०, कापरी झेंडू १०० ते १२०, तुकडा गुलाब ३०० ते ६००, लिली बंडल १०० ते १५०, बिजली ३०० ते ४०० रुपये किलो होते. तर एक फूट हार ७० ते १५० रुपये, दोन फूट हार १७० ते ३५० रुपयांपर्यंत आहेत.
दूर्वा, नारळ, केवड्याचे दर
पूजेसाठी लागणारी दूर्वा जुडी १० ते २० रुपये, केळीचे चार खुंट ५० रुपये, पाच पानांची पत्री ३० रुपये, नागवेलीची २५ पाने २० रुपये, पाच फळे ५०, नारळ ३० रुपये आणि केवड्याचे एक फूल ५० रुपयांना विक्रीला आहे.
बहुतांश ठिकाणी पाऊस पडल्यामुळे फुलांच्या बागा खराब झाल्या आहेत. त्यामुळे बाजारात फुले येत आहेत पण खराब फुले देखील येत आहेत. फुलांच्या दर्जाप्रमाणे भाव आहेत. चांगल्या फुलांचे भाव जास्त आहेत. दोन दिवसांपासून मागणी वाढली आहे. पुरवठाही वाढला आहे. त्यामुळे फुलांचे भाव चढउतार होत आहेत.
- गणेश आहेर, फुलविक्रेते
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.